Третий пациент коронавирусом скончался Алтайском крае после продолжительной комы

В Алтайском крае зарегистрирован третий случай смерти пациента с диагностированным коронавирусом. Как сообщает региональный Оперативный штаб, это была пожилая женщина, которая изначально была в тяжелом состоянии из-за хронического заболевания. Таким образом, пока все зафиксированные в регионе смерти пациентов с выявленной инфекцией связаны с ней лишь опосредованно.

По данным Оперативного штаба Алтайского края, в госпитале Городской больницы № 5 Барнаула зафиксирован случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. 74-летняя жительница Барнаула поступила на лечение в больницу в состоянии комы по сопутствующему заболеванию — сахарному диабету. Она длительно находилась в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, однако спасти ее не удалось. В правительстве Алтайского края выразили соболезнование родным и близким умершей.

Напомним, 24 апреля Министерство здравоохранения Алтайского края подтвердило первый факт смерти пациента от коронавируса. По сообщению Telegram-канала оперштаба по региону, в горбольнице № 5 Барнаула скончался 57-летний мужчина, который на протяжении нескольких лет находился на гемодиализе, что значительно осложняло лечение инфекции. 4 мая в Алтайском крае зафиксировали второй случай смерти пациента, инфицированного COVID-19. Им оказался 75-летний житель Змеиногорского района, который страдал тяжелыми хроническими заболеваниями.