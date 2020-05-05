Джимми Картер, бывший президент США, признался, что видел НЛО

В одном из своих интервью, Джимми Картер, который является бывшим президентом США, рассказал о том, что в 1969 году он видел НЛО. Случилось это в середине осени в Джорджии, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. На тот момент Картер занимал должность губернатора Джорджии, а президентом он стал только спустя 8 лет. Тогда он подал официальный отчет об увиденном. Интересным моментом можно назвать то, что НЛО мигало цветами флага Америки. В некоторой степени это можно воспринимать как предвестие, что вскоре Картер займет должность президента страны. Тогда, когда Картер увидел НЛО, он находился в окружении 25 человек. Все они внезапно увидели огни на западе, которые медленно приближались. После этого они резко остановились. Объект начал менять цвет огней с белого на синий, потом на красный, а затем снова на белый. Все те, кто видели происходящее, не могли понять, что же это на самом деле. Вскоре видение исчезло. У Картера при себе тогда был диктофон, на который он продиктовал имена очевидцев и свои собственные наблюдения. Когда будущий президент попал домой, он записал все это еще и на бумаге. Он был уверен в том, что это НЛО, как и все остальные, кто тогда находился рядом с Картером.