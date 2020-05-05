Ученые нашли растение, возраст которого больше 400 миллионов лет

По
mavit
-
31

Ученые нашли растение, возраст которого больше 400 миллионов лет

Ученые из Стэнфордского университета нашли ископаемое растение, возраст которого достигает примерно 400 миллионов лет. Благодаря такой находке специалисты могут узнать достаточно много новой информации о том, как именно развивались растения в прошлом, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

Эксперты занимались изучением окаменелостей и случайно нашли очень старый образец. Обнаруженный вид растений не похож ни на одно из тех, которые растут на планете сегодня. Особое внимание ученые всегда уделяли размножению растений. В результате многочисленных исследований были сделаны выводы, что система размножения все время менялась. Данное исследование было опубликовано в научном журнале Current Biology. В нем рассказывается о том, как менялась система размножения разнообразных растений на протяжении всего времени.

В окаменелостях древнего растения специалисты нашли споры разного размера. Стоит отметить, что в структурах содержались либо крупные или маленькие споры, либо средние, либо же все вместе. Таких структур присутствует несколько и каждая содержит споры определенного размера. Лесли предположил, что подобное размещение спор могло возникнуть в результате эволюции для того, чтобы растение могло размножаться в самых разных условиях и разными способами. Предположительно, ископаемый образец относится к группе вымерших растений, который называются травянистые баринофиты.