Від коронавірусу помер пацієнт волинської обласної лікарні

Сьогодні, 5 травня, помер ще один мешканець Нововолинська, інфікований коронавірусом.
Про це повідомляє відділ з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення Нововолинської міськради.
Відомо, чоловікові було 66 років. Він помер у Волинській обласній клінічній лікарні, де лікувався останнім часом.
У Нововолинську це вже третій летальний випадок від коронавірусу.
Зазначимо, що на Волині це вже восьма смерть від коронавірусної інфекції.
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