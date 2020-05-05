Від коронавірусу помер пацієнт волинської обласної лікарні

Сьогодні, 5 травня, помер ще один мешканець Нововолинська, інфікований коронавірусом.

Про це повідомляє відділ з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення Нововолинської міськради.

Відомо, чоловікові було 66 років. Він помер у Волинській обласній клінічній лікарні, де лікувався останнім часом.

У Нововолинську це вже третій летальний випадок від коронавірусу.

Зазначимо, що на Волині це вже восьма смерть від коронавірусної інфекції.

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