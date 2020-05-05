В Роспотребнадзоре рассказали, что особенно настораживает в ситуации с COVID-19​ в Татарстане

В ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в РТ особенно настораживает резкий рост количества случаев, когда не установлен путь заражения. За три недели их число выросло до 196. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану — главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

«Вы видите, что завозные случаи заражения уже составляют не такую большую долю, как было вначале. Это всего 15 процентов [от общего числа]. 827 граждан заразились контактным путем, из которых 653 случая — внутрисемейные заражения. Значит, что близкие общались друг с другом. Возможно, кто-то находится на самоизоляции, а взрослые ходят на работу и заражают близких. Следовательно, меры личной профилактики в семье не всегда соблюдаются. 174 случая, или 21 процент, — заражение в трудовых коллективах. Это та ситуация, когда люди не соблюдают в коллективах мер личной профилактики, игнорируют ношение масок, собираются в местах приема пищи, возможно, совещания проводятся какие-то», — отметила спикер в ходе брифинга в кабинете министров РТ.

«Но меня тревожит, что в 196 случаях путь заражения не установлен, мы не можем найти источник заболевания. Вероятно, это и есть нарушения самоизоляции: поход в общественные места, магазины, те же аптеки. И подобное очень настораживает. Ровно, наверное, три недели назад вместо 196 заболевших у нас было всего три человека», — подчеркнула Патяшина.

Всего за минувшие сутки в Татарстане обнаружили 91 новый случай COVID-19 — это новый антирекорд. Общее число зарегистрированных инфицированных достигло 1 208. Выздоровели 164 человека (плюс 19 за сутки), трое скончались. Четыре пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Случаи заражения впервые выявили в трех районах.