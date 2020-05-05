Расходы россиян на прошлой неделе выросли, транзакции переходят в онлайн

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С 27 апреля по 3 мая расходы потребителей увеличились на 5,3% по сравнению с предыдущей неделей, согласно исследованию лаборатории «СберДанные», которые поступили в «Газету.Ru» во вторник.

Выяснилось, что продолжается бурный рост в сегменте «Универсальные магазины» (+71,2% г/г). Именно туда входят и крупнейшие интернет-ретейлеры. Отмечено, что доля онлайн-транзакций в нем возросла c 25% в I кв. 2020 г. до 63% в апреле.

Что же касается сегмента автодилеров, то в нем почти треть (30%) от всех сделок было оплачено онлайн.

А в категории «Образование» практически все платежи, а именно 97,2%, теперь совершаются в Сети.

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