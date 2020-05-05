Лукашенко в разговоре с Путиным пожелал выздоровления Мишустину

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным передал пожелания скорейшего выздоровления российскому премьеру Михаилу Мишустину. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления председателю правительства России Михаилу Мишустину», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Кремля также сообщили, что главы государств обсудили ситуацию вокруг распространения пандемии коронавируса.
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