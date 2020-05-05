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Jonathan Ernst/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/71/13073071/2020-04-22T000000Z_267732576_RC2E9G954KZX_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-78109.jpg" alt="Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу" /></p> <p>

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее заявление Трамп сделал в ходе беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Ранее Мадуро заявил, что среди тех, кто осуществлял вторжение, были сотрудники службы безопасности американского президента.

«Это не имеет никакого отношения к нашему правительству», — подчеркнул Трамп.

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