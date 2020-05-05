Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

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Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее заявление Трамп сделал в ходе беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Ранее Мадуро заявил, что среди тех, кто осуществлял вторжение, были сотрудники службы безопасности американского президента.

«Это не имеет никакого отношения к нашему правительству», — подчеркнул Трамп.

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