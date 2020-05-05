В Москве под госпитали переделывают павильон ВДНХ и ледовый дворец

Временные госпитали нужны на случай приближения заболеваемости в городе к пиковым значениям при нехватке существующих больничных мощностей, заявил Собянин.

Вопреки обещаниям и ожиданиям, Россия в целом и Москва в частности не вышла на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией в мае и вряд ли успеет выйти. Судя по цифрам, пик еще впереди.

В столице на сей момент заражены более 70 тысяч человек, умерло за всё время свыше 800 человек. Многие больницы перепрофилированы под лечение COVID-19, но мест может не хватить, и власти города готовят новые площади под размещение зараженных.

В частности госпитали оборудуют на территории ледового дворца «Крылатское» и павильона №75 на ВДНХ, там вовсю идут работы по подготовке.

Кроме того, как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, помещения будут оборудованы в Сокольниках, в торговом центре «Москва».

По словам мэра Сергея Собянина, временные госпитали нужны на случай приближения заболеваемости в городе к пиковым значениям при нехватке существующих больничных мощностей.

Российские регионы по-разному переживают пандемию. например в Калининградской области сотни медработников отказались выполнять свои обязанности пока свирепствует коронавирус.

Напомним, что медики всего мира пребывают в замешательстве – судя по статистике курение может предохранять от заболевания COVID-19? хотя научно это и неподтверждено.

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