В Москве под госпитали переделывают павильон ВДНХ и ледовый дворец

Временные госпитали нужны на случай приближения заболеваемости в городе к пиковым значениям при нехватке существующих больничных мощностей, заявил Собянин.
Вопреки обещаниям и ожиданиям, Россия в целом и Москва в частности не вышла на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией в мае и вряд ли успеет выйти. Судя по цифрам, пик еще впереди.
В столице на сей момент заражены более 70 тысяч человек, умерло за всё время свыше 800 человек. Многие больницы перепрофилированы под лечение COVID-19, но мест может не хватить, и власти города готовят новые площади под размещение зараженных.
В частности госпитали оборудуют на территории ледового дворца «Крылатское» и павильона №75 на ВДНХ, там вовсю идут работы по подготовке.
Кроме того, как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, помещения будут оборудованы в Сокольниках, в торговом центре «Москва».
По словам мэра Сергея Собянина, временные госпитали нужны на случай приближения заболеваемости в городе к пиковым значениям при нехватке существующих больничных мощностей.
Российские регионы по-разному переживают пандемию. например в Калининградской области сотни медработников отказались выполнять свои обязанности пока свирепствует коронавирус.
Напомним, что медики всего мира пребывают в замешательстве – судя по статистике курение может предохранять от заболевания COVID-19? хотя научно это и неподтверждено.
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