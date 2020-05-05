555 пациентов число излечившихся коронавируса Алтайском крае сутки впервые превысило число новых диагнозов

За минувшие сутки в Алтайском крае был выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона. В то же время от болезни избавились 26 человек, которых уже выписали из больниц.

Власти констатировали, что в Алтайском крае впервые число выздоровевших от коронавируса за день превысило число зараженных. Так, 4 мая положительные результаты тестов на COVID-19 были зафиксированы у 21 человека. Инфекция была выявлена у пяти жителей Рубцовска, четырех жителей Барнаула, по три зараженных было зафиксировано в Третьяковском и Роднинском районе, еще по два случая – в Бийске, Змеиногорске и Славгороде. В то же время 26 пациентов были выписаны из медучреждений.

Отметим, что сообщение о первом в крае «положительном счете» было омрачено информацией об очередной кончине инфицированного человека.

Таким образом, по данным на 5 мая, в Алтайском крае 555 человек заболевших коронавирусом. 108 человек уже выздоровело, также официально было зафиксировано три летальных исхода. Под медицинским наблюдением находится 4343 человека.