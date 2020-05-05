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KCNA/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/27/13063027/2020-04-22T000000Z_908741908_RC2C9G9T13FO_RTRMADP_3_NORTHKOREA-POLITICS-KIM-pic905-895x505-55168.jpg" alt="Россия передала Ким Чен Ыну медаль к юбилею Победы" /></p> <p>

Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Об этом сообщает российское посольство в КНДР на своей странице в Facebook.

В публикации говорится, что соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Уточняется, что медаль главе Корейской Народно-Демократической Республики вручили за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности этих захоронений и мемориалов советских воинов.

Медаль для корейского лидера была передана министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону. Церемония состоялась 5 мая во Дворце съездов Мансудэ.

До этого 25 апреля СМИ Гонконга сообщили о смерти Ким Чен Ына. По некоторым данным, он умер после операции на сердце, которая прошла неудачно. Это произошло из-за того, что руки хирурга якобы сильно дрожали. Позднее глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи ложными. Также спустя сутки The Guardian со ссылкой на данные спутника написал о нахождении поезда, который мог принадлежать Ким Чен Ыну, в курортном городе на восточном побережье Северной Кореи.

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