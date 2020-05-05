Дымоходы для твердотопливных котлов

Твердотопливный котел очень эффективный, но при условии, что он буде правильно установлен. Одним из условий его эксплуатации является наличие дымоходной системы, которая будет отвечать всем требованиям. В паспорте котла указывается значение минимальной тяги, которая нужна для его работы. Если оно будет недостаточным, дым с котла будет идти не в атмосферу, а в обратном направлении.

Чтобы значение тяги было достаточным, дымоход должен иметь нужную минимальную высоту и минимальный диаметр. Раньше дымоходы устанавливались из кирпича. Часто это был простой материал, который не имеет нужных качеств для эксплуатации в агрессивной среде.

Минусы кирпичных дымоходов в том, что их трудно устанавливать. Нужно большое количество материала (кирпич, песок. цемент) Также нужно обладать навыками строителя. Для его установки скорее всего придется воспользоваться помощью профессионала.

Что касается эксплуатационных характеристик кирпичного дымохода, то он долго прогревается, на стенках откладывается большое количество сажи и появляется необходимость частого обслуживания канала. Также со временем кирпич начинает разрушаться. В некоторых участках дымоход начинает обрушаться и образовывается так называемый завал. Он препятствует тяге и может послужить возникновению пожара.

В современное время все намного проще. Дымоходные трубы https://zigriydim.com.ua/dymohody-dlia-kotlov производятся из специальной нержавейки, которая легкая, сравнительно тонкая и при этом обладает качествами, которые позволяют ей выдерживать высокую температуру и кислотную среду на протяжении большого времени.

Для удобства установки трубы производятся длиной от 30 см до 1 метра. Это позволяет сохранять им компактность и легкость. Такие элементы легко перевозить.

Дымоходы с нержавеющей стали обладают большим количеством преимуществ, которые сделали их лидерами на рынке в своем сегменте.

— Они надежные и обладают большим сроком эксплуатации

— Они компактные и их легко транспортировать

— Установкой может заниматься каждый человек

— Для их соединения между собой не нужно дополнительных материалов, каждый элемент имеет специальный выступ, который гарантирует надежное и герметичное соединение

— Круглые и гладкие внутренние стенки обеспечивают хорошую тягу, беспрепятственный выхлоп дымовых газов. Частичкам сажи также очень проблематично прилепать к стенкам

— Наличие утепленных труб подходит для установки на открытых участках