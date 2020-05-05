Астероид размером с автомобиль чуть не врезался в спутник

Несмотря на огромное количество астероидов в Солнечной системе и спутников около Земли, шанс столкновения тел невероятно мал, поскольку объекты находятся на большом друг от друга расстоянии. Именно поэтому ученых каждый раз удивляет и пугает факт приближения какого-либо космического «камешка» к искусственным спутникам, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. 26 апреля был замечен относительно небольшой астероид 2020 HS7. Гавайские астрономы выяснили, что шансы его падения на Землю составляют 10%. Совсем скоро китайские и немецкие ученые определили, что в атмосферу Земли тело не войдет, но пролетит на рекордно низком расстоянии – примерно 40 тыс. километров. На этой высоте находятся искусственные спутники. По данным ученых, 28 апреля астероид размером с автомобиль чуть не врезался в один из спутников: он пронеся на расстоянии всего лишь 1200 километров. Эксперты сравнили эту дистанцию в рамках космоса с толщиной волоса. Ранее никогда не наблюдалось таких стрессовых моментов. В случае входа объекта в атмосферу нашей планеты он бы сгорел, уверены специалисты.