Названы 10 безобидных привычек, которые могут вызвать рак

Некоторые привычки, которые есть у многих людей, кажутся вполне безобидными, однако они могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Как показывают многочисленные исследования, некоторые привычки могут стать фактором, который способствует появлению злокачественной опухоли.

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Медики назвали 10 безобидных привычек, которые могут вызвать рак:

Курение

В сигаретном дыме содержится более 4 тыс токсические вещества и большинство из них являются канцерогенными. Средняя продолжительность жизни курильщиков может на 10 лет сократиться, если не отказаться от этой пагубной привычки.

Курильщики, избавляющиеся от вредной привычки до своего сорокалетия, уменьшают риск преждевременной смерти на 90%.

Примечательно, что табачные компании нашли новый способ удержания курильщиков в сфере своего влияния. Они пытаются их пересадить на вейп. Однако электронные сигареты не такие безопасные, как нам пытается внушить реклама.

Солнечные ванны

Солнечные лучи — простейший способ получения витамина D, но злоупотреблять этим не стоит. Ультрафиолетовые лучи разрушают кожный покров и приводят к появлению онкозаболеваний. Причем повреждение клеток начинает действовать с самого первого загара.

Врачи рекомендуют по возможности прятаться в тень, защищать кожу при помощи одежды и солнцезащитных кремов.

Искусственный загар

Даже один сеанс искусственного загара увеличивает риск развития меланомы на 20%, плоскоклеточной карциномы на 67% и базальноклеточной карциномы — на 29%. А у женщин, которые до 30 лет загорали в солярии, увеличиваются шансы получить меланому в 6 раз.

Лишний вес

7% всех онкозаболеваний в США связаны с лишним весом. Об этом рассказали эксперты из Американской ассоциации по борьбе с раком, а британские ученые говорят о том, что один из 20 случаев рака в Британии спровоцирован избыточным весом.

Лишние килограммы влияют на изменения в работе гормональной и иммунной систем, что может спровоцировать возникновение рака груди, кишечника, эндометрия, пищевода, почек, поджелудочной.

Прогулки рядом с дизельными авто

Выхлопы автомобиля на дизельном топливе увеличивают риски возникновения рака легких из-за 30 канцерогенных компонентов дизельного масла. Поэтому в некоторых европейских странах обсуждается возможность запретить въезд дизельным авто в центры городов.Переработанное мясо

Речь идет о колбасах, сосисках, ветчине и беконе. Такую еду по своим канцерогенным свойствам можно сравнить с табаком.

50 г переработанного мяса, съедаемого ежедневно, увеличивает риск развитие рака на 18%. 50 г мяса — это четыре полоски бекона или одна сосиска.

Частые перелеты

У пилотов и стюардесс более высокий процент заболевания раком по сравнению с людьми, которые летают не так часто. У такой категории людей увеличивается риск заработать рак груди и меланому.Дело в том, что при частых перелетах происходит космическое ионизирующее излучение, которое присутствуют на высотах более 10 км. Также не стоит забывать о постоянном нарушении циркадного ритма в связи со сменой часовых поясов.

Алкоголь

Употребление алкоголя чревато повышением риска появления рака рта и глотки, гортани, пищевода, кишечника, печени и груди.

Арахис

Речь идет о афлатоксинах, которые вызывают рак печени. Эти вещества выделяют грибки, поражающие кукурузу, арахис, хлопок в теплых странах.

Человек получает афлатоксины, съедая зараженный арахис или мясо животных.

Секс

Незащищенный секс чреват массой инфекций, которые могут привести к развитию рака. Речь идет о вирусе папилломы человека. Ученые призывают быть поосторожнее и делать вакцинацию от ВПЧ.

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