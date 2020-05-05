Следующим окажется Гагик Царукян — NovostiNK — Новости Армении

5 мая 2020, 12:40 — NovostiNK На фоне всех последних уголовных преследований в отношении “бывших”, могу предположить, что преследуются лишь люди отказывающиеся подчиняться властям. Потому, что, по мнению властей, они представляют собой потенциальную угрозу. Подобное мнение выразил NovostiNK председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян.

“Власти не могут смириться с существованием в Армении финансовых структур, не находящихся у них в подчинении. В этом свете, могу предположить, что следующим под ударом окажется Гагик Царукян. И здесь ему уже не помогут голосования депутатов его партии в пользу, инициируемых и выгодных власти законопроектов. Первые ласточки уже видны”, — заметил он.

Комментируя преследования семейства Хачатрянов, правозащитник напомнил, что в Армении было два, прямо связанных с финансами одиозных лица: Армен Аветисян и Гагик Хачатрян. Оба использовали служебное положение в коррупционных сделках с целью собственного обогащения. Тем не менее, Аветисян внезапно “подобрел” и “подарил” государству гостиницу GoldenPalace параллельно освободившись от ответственности за прошлые преступления.

При этом, ответ на вопрос чем принципиально отличается от Хачатряна Аветисян, на взгляд Ишханяна, по-прежнему висит в воздухе. Он предполагает, что единственной разницей является деятельное участие получивших индульгенции “бывших” в финансировании известных благотворительных фондов и отказ это делать со стороны преследуемых.

Комментируя ситуацию вокруг компании Ucom, правозащитник выразил убеждение, что “дело Ucom” также находится вне рамок закона, в плоскости перераспределения собственности. По его оценкам, решение об аресте главы компании Гургена Хачатряна подтверждает версию Хачатрянов о том, что их принуждали подарить государству собственную долю в компании. Гурген Хачатрян воспротивился этому принуждению, в результате чего подпал под практику применения ареста в качестве меры наказания за строптивость.

4 апреля сын экс-главы Комитета госдоходов и Минфина Гагика Хачатряна, обвиняемый в пособничестве при передаче взятки в особо крупных размерах Гурген Хачатрян был объявлен в розыск. Ранее ему было предъявлено обвинение, а в качестве меры пресечения судом был избран арест. Хачатрян нарушив предписание о мере пресечения — подписку о невыезде, скрылся от следствия.

“Основная проблема во всем этом – намерения властей. Мы все испытываем внутреннюю убежденность в коррумпированности различных сфер и систем в Армении. Немалое место в этом процессе занимала коррумпированность системы здравоохранения. Однако, после смены власти под проверками немедленно оказался лишь медцентр “Григор Лусаворич”. А что в других медучреждениях коррупции не было? Я лично располагаю сведениями о ситуации в других медучреждениях. Но перед властью стояла отнюдь не задача искоренения и наказания коррупционеров в белых халатах, перед ней стояла задача наказать родственника Сержа Саргсяна”, — подытожил правозащитник.

Давид Степанян

Источник: NovostiNK