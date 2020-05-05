Можем повторить группа жителей Алтайского края вернулась изоляцию Берлина

5 мая из Берлина вернулась группа жителей Алтайского края. Как сообщает региональный оперативный штаб, 22 человека отправлены на самоизоляцию и в обсерватор.

5 мая рейсом Берлин — Казань — Новосибирск вернулись жители Сибири, среди которых было 22 уроженца Алтайского края. После прохождения всех эпидемических процедур в аэропорту краевые власти доставили их в регион. Из них 13 человек пройдут домашнюю самоизоляцию, а остальные девять человек помещены в обсерватор на базе санатория «Сосновый бор», который расположен в Первомайском районе.

Прибывшим выданы предписания и памятка о прохождении карантина. Они будут находиться под наблюдением медиков, а за их изоляцией будет следить полиция. Если за две недели у них не будет выявлен коронавирус, то им разрешат вернуться к обычной жизни.