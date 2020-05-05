Бабкиной предстоит затяжная реабилитация

Певица Надежда Бабкина, которая почти месяц боролась с коронавирусом, сейчас набирается сил. Поклонники продолжают интересоваться, как себя чувствует певица, потому что понимают, что в ее 70-летнем возрасте такая болезнь опасна.

Состояние здоровья Бабкиной сегодня, 05.05.2020, свежие новости

Последние несколько недель оказались для артистки нелегкими. Из-за болезни и стресса, который сопровождал ее, при выписке из клиники медики дали исполнительнице большой список из лекарств, которые ей теперь нужно принимать.

Бабкиной рекомендовано пить антидепрессанты, и успокоительное. Эти препараты помогут артистке прийти в себя после сильнейших потрясений.

Врачи сразу же предупредили знаменитость о том, что ей предстоит длительная реабилитация после всего перенесенного.

Как себя чувствует Бабкина на 5 мая

Надежда Бабкина решила снять видео после выписки из больницы. Артистка заразилась коронавирусом, который из-за самолечения дал осложнение в виде двусторонней пневмонии. Бабкина была в реанимации, ее подключали к аппарату ИВЛ и она была в искусственной коме.

За ее жизнь буквально боролись лучшие врачи страны и им это удалось. Выздоровление Бабкиной и ее цветущий внешний вид после случившегося повлек за собой упаднические настроения в рядах россиян. Как оказалось, многие и не рассчитывали, что певица выздоровеет. Уж слишком тяжелым было ее состояние.

Бабкина на видео выглядит похудевшей и помолодевшей. У комментаторов под ее публикацией в Инстаграме возникли сомнения в том, что артистка действительно лечилась от пневмонии. Складывается впечатление, что Бабкина просто сделала пластику и радуется хорошему результату, сидя в шикарных интерьерах своего дома.

Ее верные поклонники сильно волнуются, что им не достанется такого обращения со стороны врачей, какое получили Бабкина и Лев Лещенко. В народе ходят слухи, что не всем хватит места под ИВЛ и что все тщательнее следят за знаменитостями, а на обычных людей врачам все равно. Власти отрицают этот факт, а Лещенко ранее уверял, что лежал в обычной палате и к нему относились также, как и ко всем.