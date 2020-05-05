Мишустин продолжает работать с документами

Коронавирусная инфекция COVID-19 была выявлена в пятницу у председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Тогда же указом президента РФ он был временно освобожден от исполнения обязанностей, которые перешли к вице-премьеру Андрею Белоусову.

Состояние здоровья Михаила Мишустина

Состояние заболевшего премьер-министра Михаила Мишустина, находящегося под наблюдением врачей, стабильно и удовлетворительно. Как сообщает его пресс-секретарь, Михаил Владимирович работает с документами и постоянно находится на связи с министрами. Позавчера Мишустин сам позвонил президенту РФ и сообщил о своей болезни.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

«Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение», — отметил Беляков. По его словам, в настоящее время Мишустин находится в медучреждении, однако продолжает активно работать с документами и общается с коллегами по телефону.

О том, что у Мишустина диагностирован коронавирус, стало известно в четверг, 30 апреля. Получив положительный тест на коронавирус, премьер-министр лично сообщил об этом президенту России Владимиру Путину. Глава государства пожелал Мишустину выздоровления и попросил позвонить ему из больницы. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

Позже коронавирус также выявили у главы Минстроя Владимира Якушева. Министра госпитализировали, при этом сообщалось, что он находится в нормальном состоянии и поддерживает связь с коллегами.