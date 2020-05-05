17-летняя девушка рассказала, что во время клинической смерти увидела будущих внуков

|После страшного ДТП 17-летняя девушка рассказала, что видела, когда была без сознания. Героиня истории по имени Микаэла Розер наблюдала белый свет, а через время начали появляться картинки прошлого, настоящего и будущего, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Самая авария случилась 20 лет назад, сегодня 37-летняя женщина вспоминает её до мельчайших подробностей. Микаэла ехала с родителями, как вдруг сзади ехавший автомобиль потерял управление и врезался в них. Юная леди тогда запомнила момент своей смерти.
Как рассказала тогда девушка, во время клинической смерти она увидела будущих внуков. Сама смерть длилась несколько минут: врачи быстро смогли реанимировать Микаэлу.
В ином мире было невероятно тихо и спокойно. Никогда девушка не испытывала более теплых эмоций. Несмотря на комфорт, Микаэла захотела вернуться в мир живых, чтобы всё увиденное свершилось.
В один миг девушка ощутила, что ее будто что-то высасывает через длинный туннель. Она почувствовала слезы на лице, а через мгновение осознала, где она находится. Как и многие, во время клинической смерти Макаэла видела свое тело со стороны, некоторое время она могла свободно входить и выходить из него.