17-летняя девушка рассказала, что во время клинической смерти увидела будущих внуков

Самая авария случилась 20 лет назад, сегодня 37-летняя женщина вспоминает её до мельчайших подробностей. Микаэла ехала с родителями, как вдруг сзади ехавший автомобиль потерял управление и врезался в них. Юная леди тогда запомнила момент своей смерти.

Как рассказала тогда девушка, во время клинической смерти она увидела будущих внуков. Сама смерть длилась несколько минут: врачи быстро смогли реанимировать Микаэлу.

В ином мире было невероятно тихо и спокойно. Никогда девушка не испытывала более теплых эмоций. Несмотря на комфорт, Микаэла захотела вернуться в мир живых, чтобы всё увиденное свершилось.

В один миг девушка ощутила, что ее будто что-то высасывает через длинный туннель. Она почувствовала слезы на лице, а через мгновение осознала, где она находится. Как и многие, во время клинической смерти Макаэла видела свое тело со стороны, некоторое время она могла свободно входить и выходить из него.