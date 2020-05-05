Столица Сирии вновь оказалась под ракетным обстрелом

Столица Сирии вновь под обстрелом. Свежие новости указывают на то, что ракеты, выпущенные по окрестностям города Алеппо в Сирии, упали на несколько военных складов в Сфире, в юго-восточном пригороде.

В заявлении командования сирийской армии отмечается, что в 22:32 4 мая на мониторах нашей ПВО появились самолеты, которые направлялись с северо-восточной стороны Итрии. Они атаковали несколько военных складов в районе Сфир. Сирийские ПВО отразили это нападение. Потери в результате атаки уточняются.

Напомним, 1 мая израильские военные нанесли ракетный удар по южным сирийским наземным целям, расположенным в сорока километрах от Дамаска. Вертолеты ВВС Израиля атаковали расположенные в провинции Эль-Кунейтра позиции сирийской армии со стороны Голанских высот. В результате ракетного удара сирийской стороне был причинен существенный материальный ущерб.

Новости из Сирии на сегодня, 05.05.2020

На трассе М-5, связывающей сирийские города Дамаск и Алеппо, продолжаются восстановительные работы. Рабочие начали замену асфальта после устранения серьёзных повреждений, рассказал журналистам главный инженер Абнази Хасан Аби.

После того, как российские военные могли освободить трассу от боевиков, первым делом были разобраны завалы. Сапёры разминировали трассу, затем рабочие заделали самые большие ямы от мин. Теперь начались работы по замене дорожного покрытия, пояснил инженер.

Боевики не имели тяжёлой техники, в основном дорога повреждена минометными обстрелами, добавил он.

В западном районе Алеппо Захре бульдозерами разбирают завалы. Водитель бульдозера Хуссейн Хашин полагает, что восстановление кварталов займёт не менее двух лет. При работах часто встречаются начиненные тротилом газовые баллоны, снаряды. Мина может взорваться прямо под бульдозером.

Строители восстанавливают дома, инженеры ремонтируют коммуникации. Так, идёт обновление ветки водопровода, которая снабжает водой западную часть Алеппо.

Тем временем, американские военные попытались проскочить мимо российских блокпостов в центральную часть северной Сирии, выбрав альтернативную дорогу.

Тем не менее, маневр не удался. На одном из участков южнее города Камышли, военнослужащих США ждала засада из российских БТРов и бронеавтомобилей, выстроенных в боевой порядок.

По сведениям очевидцев до открытого противостояния дело не дошло. Офицеры двух сторон долго о чем то переговаривались, время от времени, переходя на повышенные тона.

Все это время гражданские не могли проехать, так как дорога была заблокирована. Все, что им оставалось это сидеть и ждать, пока люди с оружием в руках закончат выяснять, кто из них прав. В конечном итоге командиру американской колоны пришлось подчинится и дать приказ своим разворачиваться.

Обзор карты военных действий в Сирии от 5 мая 2020

В воскресенье Сирийская арабская армия нанесла массированные ракетно-артиллерийские удары по нескольким участкам в районе Джабаль-эз-Завия на юге провинции. Обстрелу подверглись позиции боевиков в окрестностях н.п. Аль-Бара, Аль-Фатера, Анкави и Кафр-Аваид. Эта акция стала предупреждением джихадистам за отказ отойти на 6 км в соответствии с российско-турецким соглашением от шоссе М-4 Алеппо – Латакия. Впрочем, сирийские военные ограничились только нанесением ударов, не переходя к наземным действиям.

Несколько дней назад неизвестные вооруженные лица убили сотрудника сирийской разведки и местного жителя, которого обвинили в сотрудничестве с «Хезбаллой».

Офицер разведывательной службы Абдул Рахман Фейсал аль-Джамус был застрелен перед своим домом в городе Даэль на севере Дераа. По имеющимся сведениям, Аль-Джамус, известный под именем «Абуд ар-Ратта», служил в рядах Разведывательного управления военно-воздушных сил.

Другой пострадавший, Мухаммад Радван аль-Мульхим, был гражданским лицом, якобы сотрудничавшим с «Хезбаллой». Его тело было найдено на западной окраине Даэля. Так как ИГИЛ не взяло на себя ответственность за эти убийства, то очевидно, это было сделано или «непримиримыми» джихадистами или израильской разведкой.

Таким образом можно констатировать, что оперативная обстановка в Сирии остается напряженной. На севере Алеппо турецкие военные открыли огонь по сирийским позициям. На юге Идлиба правительственные войска нанесли массированные удары по скоплениям живой силы и опорным пунктам джихадистов. В Хасаке российские военные блокировали американский патруль.

Кроме того в этой же провинции в тюрьме для боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ, так как признана террористической судом) вспыхнул бунт. В Дерее, по- прежнему, не прекращаются нападения на военнослужащих ВС САР и правительственных чиновников. На севере Ракки в результате теракта было убито и ранено несколько протурецких боевиков. Более подробную информацию о происходящих в Сирии событиях вы можете узнать из нашей ежедневной сводки.