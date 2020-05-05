Пандемия коронавируса продлится еще минимум два года

Самый худший сценарий развития событий предполагает, что новая эпидемия появится уже осенью этого года. Распространение коронавируса прекратится, когда индекс репродукции R0 будут меньше 1. Сейчас он равен от 1,4 до 5,7. Это означает, что каждый зараженный человек передает инфекцию почти 6 людям (от 1 до 6 в разных регионах). Такой разброс связан с неотлаженной системой тестирования граждан на Covid-19 в большинстве стран.

Власти определенных государств сумели добиться индекса репродукции меньше 1. Однако ученые отмечают, что вирус все равно не удастся остановить, пока 60-70% людей не приобретут иммунитет, а для этого необходимо заражение.

Разные сценарии подразумевает мелкие либо крупные вспышки в течение этого года и следующего. В любом случае штамм будет периодически возвращаться, поэтому нужно быть готовыми к этому.