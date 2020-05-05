Препарат «Фавипиравир» окажет помощь в борьбе с коронавирусом

Министерство здравоохранения РФ сообщило о выдаче разрешения фармпроизводителю на проведение клинических испытаний препарата «Фавипиравир» в качестве лекарства от новой коронавирусной инфекции. Исследования его эффективности и безопасности будут проводить в 17 ковидных госпиталях в разных регионах страны.

«Фавипиравир» – это препарат, также известный как «Авиган». Во время борьбы с COVID-19 в Китае его в тестовом режиме использовали в комплексной терапии, направленной на лечение коронавирусной инфекции, о чем заявлял 17 марта руководитель Китайского национального центра по развитию биотехнологии Чжан Синьмин на пресс-конференции в Пекине.

По его словам, в народной больнице города Шеньчженя препарат протестировали на 80 пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 35 человек принимали «Фавипиравир». Согласно результатам проведенного исследования, у больных, которые его принимали, тесты показывали отрицательный результат уже спустя четыре дня после начала лечения, в то время как остальным потребовалось для этого 11 дней. Также улучшение ситуации отражалось на рентгене у тех, кто получал лекарство, в 91% случаев, в то время как у людей, его не принимавших, ситуация на рентгене улучшалась так же быстро в 62% случаев.

Однако, несмотря на позитивные результаты, выборка была слишком маленькой. В ближайшее время российским ученым предстоит выяснить, насколько безопасно использование «Фавипиравира» и какие при его приеме могут быть побочные эффекты. Медики призывают россиян не пытаться принимать этот препарат самостоятельно. Без консультации с врачом его прием может привести к плачевным последствиям в силу индивидуальной непереносимости компонентов или наличия у человека различных заболеваний.

Купить в аптеках препарат «Фавипиравир» данный препарат на сегодняшний день проблематично. Вскоре он должен появиться в нашей стране, но точные временные рамки при этом не обозначаются.

Напомним, что на сегодняшний день ни в одной стране мира нет лекарства против коронавирусной инфекции. Есть только лекарства, которые могут компенсировать дыхательную недостаточность.