Лечение обошлось Бабкиной в два миллиона рублей

Известная певица и ведущая «Модного приговора» 70-летняя Надежда Бабкина уже несколько дней находится дома после выписки после месячного лечения от коронавируса, ей выписаны антидепрессанты, сообщает Стархит.

Свежие новости о здоровье Бабкиной на сегодня, 05.05.2020

Издание сообщает, что Бабкина чувствует себя хорошо, хотя врачи предлагали ей понаблюдаться в стационере еще некоторое время.

Между тем на лечение певица и телеведущая потратила большую сумму. Она находилась в больнице без использования полиса ОМС, на медикаменты ушло порядка 350 тысяч рублей. Сутки в реанимации этой больницы стоят в среднем 150 тысяч, народная артистка больше недели была подключена к аппарату ИВЛ. Последующее пребывание в отдельной палате обходилось в 50 тысяч в день.

Таким образом, по подсчетам издания, общая сумма за месяц достигла двух миллионов рублей. И это при том, что Надежде Бабкиной делали скидки и порой проводили по минимальным тарифам.

«При выписке врач прописал Бабкиной целый коктейль из лекарств. Есть там в том числе и антидепрессанты, и успокоительное», цитирует «СтарХит» представителей клиники.

Доктора считают чудом, что организм 70-летней певицы поборол такое сильное воспаление — при госпитализации у нее было поражено более 62% легких.

Как себя чувствует Бабкина сегодня, 5 мая

Накануне стало известно, что Надежда Бабкина, которая лечилась от двухсторонней пневмонии на протяжении всего апреля, наконец оказалась дома и теперь будет проходить курс реабилитации. Артистка уже успела записать видеообращение к поклонникам в опубликовать его в Сети. Она поблагодарила всех за поддержку, а также призвала народ четко следовать правилам самоизоляции во время пандемии.

Однако далеко не все пользователи сети поверили в происходящее. Многие сомневаются, что Надежда Георгиевна болела. Мол, уж слишком хорошо артистка выглядит после проведенных дней под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Пользователи социальных сетей пишут: «Столько лежать с трубкой в горле и так быстро восстановиться?! Это нереально», «Лицо она себе натягивала все это время, а не болела», «Слишком бодрая после ИВЛ. А рот еще больше растянулся к ушам», «Здоровья всем! Но эта история – сказка для бедных». Нашлись и те, кто верит народной артистке и пожелал ей здоровья.