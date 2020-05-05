На Волині за добу виявили лише 3 випадки коронавірусу, а 25 людей здолали хворобу

У Волинській області станом на 10.00 год. 5 травня зареєстровано 343 підтверджені методом ПЛР випадки COVID-19, з яких 89 – вже одужали.

Зокрема, за останню добу в області виявлено 3 нових випадки коронавірусної інфекції: м.Луцьк (2), Ківерцівський район (1). 25 осіб одужали.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 106 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• м. Нововолинськ – 48 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• Старовижівський район – 44 випадки, в т.ч. 1 летальний;

• Ковельський район – 34 випадки;

• Ківерцівський район – 29 випадків;

• Луцький район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний;

• Горохівський район – 18 випадків;

• Волидимир-Волинський район – 13 випадків;

• Іваничівський район – 6 випадків;

• Камінь-Каширський район – 5 випадків;

• Рожищенський район – 4 випадки;

• Любешівський район – 4 випадки;

• Маневицький район – 4 випадки, в тому числі 1 летальний;

• Локачинський район – 3 випадки;

• Шацький район – 2 випадки;

• Ратнівський район – 1 випадок;

• Турійський район – 1 випадок.

За попередню добу надійшло 27 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру всього обстежено 2539 осіб, в тому числі 70 осіб за останню добу.