На Волині за добу виявили лише 3 випадки коронавірусу, а 25 людей здолали хворобу

У Волинській області станом на 10.00 год. 5 травня зареєстровано 343 підтверджені методом ПЛР випадки COVID-19, з яких 89 – вже одужали.
Зокрема, за останню добу в області виявлено 3 нових випадки коронавірусної інфекції: м.Луцьк (2), Ківерцівський район (1). 25 осіб одужали.
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 106 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• м. Нововолинськ – 48 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Старовижівський район – 44 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Ковельський район – 34 випадки;
• Ківерцівський район – 29 випадків;
• Луцький район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний;
• Горохівський район – 18 випадків;
• Волидимир-Волинський район – 13 випадків;
• Іваничівський район – 6 випадків;
• Камінь-Каширський район – 5 випадків;
• Рожищенський район – 4 випадки;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Маневицький район – 4 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 3 випадки;
• Шацький район – 2 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок;
• Турійський район – 1 випадок.
За попередню добу надійшло 27 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру всього обстежено 2539 осіб, в тому числі 70 осіб за останню добу.