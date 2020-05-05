91 новый случай COVID-19 обнаружили в Татарстане

За последние сутки в Татарстане обнаружили 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в республике достигло 1 208. Выздоровели 164 человека (+19 за сутки), трое скончались. Четыре пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как уточнили в оперативном штабе Татарстана по борьбе с коронавирусом, 29 пациентов госпитализирован, 62 получают лечение на дому — у них легкая или бессимптомная форма течения болезни. 2 случая завозные, 89 — контактные.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 52, Набережные Челны — 9, Высокогорский, Тукаевский и Арский районы — по 4 новых случая. По два случая выявили в Пестречинском, Буинском и Лаишевском районах, по одному — в Нижнекамском, Лениногорском, Альметьевском, Кайбицком, Алексеевском, Мамадышском, Атнинском, Балтасинском, Спасском, Верхнеуслонском, Зеленодольском и Елабужском районах.

Больше всего заболевших — 41 человек — в возрасте от 30 до 50 лет, также заражены 22 пациента в возрасте 50−60 лет. По 9 заболевших в двух возрастных категориях — 18−30 лет и 60−70 лет. Заболели 6 жителей республики в возрасте до 18 лет, трое — в возрасте 70−80 лет, еще одному пациенту — 80−90 лет.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 10 102 новых случая COVID-19. В стране зарегистрированы 155 370 заболевших, 19 865 человек выздоровели, 1 451 умер. Лидеры по числу новых случаев — Москва (5 714), Московская область (822), Санкт-Петербург (226), Нижегородская область (174), Свердловская область (133), Дагестан (128), Мурманская область (127), Ямало-Ненецкий АО (108), Краснодарский край (97).