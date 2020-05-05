Коронавирус проник новый район Республики Алтай

В Республике Алтай за 29 апреля выявлен один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщил оперативный штаб по региону, на этот раз заболевание зарегистрировано у жительницы Шебалинского района.

Коронавирус подтвердился у 39-летней жительницы Шебалинского района по результатам профилактического исследования во время обращения в районную больницу. Заболевание проходит бессимптомно, выявляется и обследуется полный круг контактных лиц. Заболевшую доставят в моногоспиталь на базе ресбольницы.

С учетом проведенных исследований в Республике Алтай на утро 30 апреля лабораторно подтверждено 33 случая заболевания, в том числе 10 – в Турочакском районе, девять – в Горно-Алтайске, по шесть – в Онгудайском и Усть-Коксинском районах и по одному – в Майминском и Шебалинском районах. Всего за прошедшие сутки в регионе проведено 745 исследований.