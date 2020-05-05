Появились данные о новом методе лечения Заворотнюк

Журналисты выяснили, что врачи возобновили лечение Анастасии Заворотнюк, состояние которой улучшилось. Ранее это было невозможно, так как организм звезды был очень слаб из-за болезни.

Состояние здоровья Заворотнюк на сегодня, 5 мая 2020 года

Об этом стало известно телеграм-каналу Mash. Заворотнюк, которая, по слухам, находится в клинике в Подмосковье, возят в другую больницу на химиотерапию и к нейрохирургу.

Рядом с Анастасией Заворотнюк все время находится ее супруг Петр Чернышев, который живет с ней в клинике и ездит на лечение.

При этом близкие родственники артистки продолжают упорно молчать, когда им поступают вопросы о том, как себя чувствует в настоящее время Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк, новости сейчас, 05.05.2020

Продюсер Андрей Разин теперь отказывается давать хоть какие-то комментарии по поводу состояния Анастасии Заворотнюк. По его словам, он первый сообщил прессе о болезни артистки и за это «получил по шапке» от ее близких.

Музыкальный продюсер Андрей Разин, который ранее сообщил СМИ о неважном состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, «получил по шапке» от родственников актрисы. Теперь мужчина отказывается что-либо рассказывать о состоянии Анастасии, а особенно о ее диагнозе.

Разин признался, что ему досталось от близких Заворотнюк за то, что он первым сообщил о заболевании артистки. Также он добавил, что родные артистки запретили ему давать хоть какие-то комментарии относительно Анастасии. Он же теперь больше не собирается лезть в эту семью, о чем он также упомянул, и пожелал Заворотнюк здоровья.

Чем больна Анастасия Заворотнюк?

О болезни звезды «Моей прекрасной няни» стало известно осенью 2019 года. Сообщалось, что у актрисы рак мозга и ей делали операции. Однако родственники не рассказывали о диагнозе знаменитости, хотя и подтвердили, что она борется с тяжелым недугом. Родные долго не комментировали состояние артистки, из-за чего некоторые поклонники заподозрили худшее.

Однако весной 2020 г. на связь вышла дочь Анастасии Анна. Она дала понять, что ее мама продолжает бороться за жизнь, и все у нее будет хорошо. Позже и сама Заворотнюк объявилась в соцсетях.