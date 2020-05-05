Состояние здоровья Михаила Мишустина изменилось

Издание Baza опубликовало пост с рассказом про состояние здоровья Михаила Мишустина. Свежие данные позволяют сделать вывод о том, что глава правительства находится в больнице, где для него выделена специальная палата.

Состояние здоровья Мишустина на сегодня, 05.05.2020

«Итак, Мишустин проходит лечение в Центральной клинической больнице в Москве, в специальном отделении, которое занимается только важными чиновниками. Простые люди в это отделение попасть не смогут (даже, если очень захотят).

Состояние Мишустина сейчас оценивается как средней тяжести — not great, not terrible.

Для Михаила уже выработали специальную терапию для борьбы с коронавирусом, – ответственные сотрудники Минздрава сейчас занимаются поисками специального, малотоксичного препарата, который производится только в США», — утверждает издание.

Что случилось с Михаилом Мишустиным?

30апреля российские и мировые СМИ облетела сенсационная новость: премьер Михаил Мишустин публично объявил, что он заразился коронавирусом. Произошло это во время сеанса видеосвязи с главой России Владимиром Путиным.

«Тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованием Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию. Правительство продолжит работу в штатном режиме», — сказал Михаил Мишустин.

Но за этой сенсацией сразу последовала и следующая. Спустя несколько минут после известия о болезни Мишустина появился указ Путина о назначении и.о. главы правительства РФ Андрея Белоусова.