Гражданский муж Бабкиной рассказал о ее текущем состоянии

Российская певица Надежда Бабкина переживает не самый легкий период. Даже после того, как артистка была выписана из больницы, она не может вернуть к полноценному ритму жизни.

Состояние здоровья Бабкиной на 5 мая

Последнее время появлялись тревожные данные о состоянии здоровья Надежды Бабкиной. Сообщалось, что артистку положили в больницу с двусторонней пневмонией.

Позже в окружении знаменитости рассказали о положительной динамике в лечении Надежды Георгиевны. У певицы улучшилось настроение, появился аппетит. Она даже смогла говорить по телефону с близкими.

Бабкина не захотела оставаться в больнице, после чего было решено отвезти ее домой, несмотря на рекомендации продолжить лечение в медицинском учреждении. Артистка была убеждена, что процесс восстановления ускорится в домашних условиях.

Как себя чувствует Бабкина сегодня, 05.05.2020

Гражданский муж певицы признался, что ее выписали раньше запланированного

«Друзья, пишу финальный апдейт и, наконец-то, закрываем тему! Надежда Георгиевна Бабкина дома! Выписали здоровенькой даже раньше, чем предполагали! Все. Этот треш закончился. Ура, товарищи!» 0 такое сообщение появилось на страничке Евгения Гора, который является гражданским мужем Народной артистки России. Ее выписали накануне майских праздников, встречал певицу из больницы, конечно же, Евгений.

Сама Надежда Бабкина у себя в Инстаграме выложила видео, в котором поблагодарила врачей и поклонников:

«Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам… за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день. Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились!» — видно, что 70-летняя певица после болезни очень похудела.

Что произошло с Надеждой Бабкиной

70-летняя Надежда Бабкина 1 апреля попала в кардиореанимацию. Там она находится и по сей день. Врачи поставили ей диагноз «двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом». Некоторое время народная артистка РСФСР находилась на аппарате ИВЛ в состоянии медикаментозной комы. Когда она начала дышать самостоятельно, врачи назвали это «большой победой».