5 мая отмечается несколько праздников

На 5 мая в православной церкви припадает день Луки – он был апостолом от семидесяти, сподвижником святого Павла. В этот день нельзя идти против святых, грешить и сквернословить.

Какой сегодня, 05.05.2020, православный праздник?

Его почитают как автора одного из Евангелий и Деяния святых апостолов. Также Лука считается первым иконописцем и покровителем врачей и живописцев.

В ляльное время — период хороводов и игр, который приходился на май, — не только девушки веселились, но и нечистая сила. Ведьмы расстилали на траву белый холст и танцевали на нем нагими. В народе считалось, что к этому дню нечистые были беременны.

Если женщина хотела зачать ребенка — она должна была пойти к лесной поляне, раздеться и незаметно встать в круг ведьм. Однако многие боялись, что таким образом ведьма может подкинуть женщине в утробу своего ребенка. А главарем всей нечисти называли самого хитрого черта — Луку-Луканьку.

Имя святого нашло отражение и в земледелии. На Луку высаживали на грядки лук: «Лук — как татарин: как снег сошел — так он и тут». Это растение считали на Руси целебным — и не зря, впоследствии его свойства подтвердили и медики. О луке говорили: «Лук от семи недуг»; «Кто ест лук — избавлен от вечных мук»; «Лук да баня все исправят». Лук входил в состав многих народных лекарств: в сочетании с медом, например, использовался как средство от гриппа и атеросклероза.

Сегодня, 5 мая, какой церковный праздник в России?

По церковному календарю, 5 мая поминают Феодора Сикеота, жившего в Малой Азии в VI-VII веках. Имя Сикеот он получил от названия своего родного села Сикея.

С детства будущий Святой стремился вести монашескую жизнь — стремился к уединению, очень мало ел и молился. Мать хотела, чтобы сын стал воином, но ей явился Георгий Победоносец и сказал, что ему предназначено служить Богу. Всю жизнь преподобного сопровождал Святой Георгий, являясь ему и поддерживая в трудные минуты.

В 17 лет став священником, что было очень редко, вскоре он принял монашество и создал обитель. Феодор пользовался всеобщим уважением, и жители города Анастасиополя, расположенного недалеко от Сикеи, настояли на том, чтобы Феодор стал их епископом.

Принимать такой высокий сан Святой не хотел, так как стремился к уединению, но отказать людям не мог и, став епископом, еще более прославился. Под старость он с разрешения патриарха вернулся в свой монастырь.

Именины

По церковному календарю, 5 мая именины отмечают Всеволод, Виталий, Варфоломей, Гавриил, Климент, Дмитрий, Лука, Платон, Теодор и Федор.