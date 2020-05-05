Власти России не исключают продление карантина до 1 июня 2020

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что если россияне «сорвутся» на майских праздниках, то ограничительные меры могут быть продлены до июня. Таким образом россияне могут отдыхать еще почти целый месяц.

Карантин до 1 июня 2020: продлят или нет?

Главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила продление карантинных мер до июня текущего года. Со слов Поповой, карантинные мероприятия могут продлить в случае, если россияне «сорвуться» на майских праздниках и массово начнут нарушать режим самоизоляции.

«Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать меры, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят», — отметил Попова в интервью телеканалу. Правда, она подчеркнула, что снятие ограничений «сегодня это только надежда».

Как будут отменять режим самоизоляции в России?

Попова туманно обрисовала черты нашего будущего после очередной порции нерабочих дней: «Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции. Это первое, что можно будет сделать».

Но даже такие, мягко говоря, незначительные послабления пока остаются в подвешенном состоянии — все будет решаться исходя из эпидемиологической ситуации грядущих недель. И в то время, как в России еще только ожидают выхода на заветное плато по динамике заболеваемости коронавирусной инфекции, в ряде американских штатов и почти во всех европейских странах уже начинают постепенно ослаблять карантинные меры и медленно возвращаться к нормальной жизни.

Сколько заболевших коронавирусом в России на 5 мая?

В России официально объявлено о 145?268 случаях заболевания коронавирусом на момент публикации этой новости (5 мая, 01:47 мск). 18?095 человек уже выздоровели, а 1356 — умерли. В общей сложности было проведено более 4,3 млн тестов.

Статистика по регионам (топ-10) по количеству случаев заболевания коронавирусом: Москва (74 401), Московская область (14 939), Санкт-Петербург (5346), Нижегородская область (2852), Мурманская область (1974), Республика Дагестан (1958), Краснодарский край (1340), Тульская область (1293), Ростовская область (1263) и Брянская область (1250).

Больше всего умерших было зафиксировано в Москве (764), Московской области (111), Санкт-Петербурге (37), Республике Ингушетия (26) и Краснодарском крае (21).