География распространения коронавируса Алтайском крае расширилась счет Тюменцевского района

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 3 мая сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале. Как следует из сообщения, география распространения вируса расширилась за счет Тюменцевского района.

Среди вновь выявленных больных в Змеиногорском районе проживают 23 человека, в Барнауле – 17, в Бийске — трое, в Родинском, Тальменском, Третьяковском, Тюменцевском районах — по одному. Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах. Таким образом, общее число официально подтвержденных случаев заражения в крае составляет 498 человек. Из них 49 детей до 17 лет. Выписаны за все время 76 пациентов, семь из них — за последние сутки.

На 3 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 32056 человек, под медицинским наблюдением находятся 3190 человек (в том числе 6 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 8396 человек.