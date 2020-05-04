NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России

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Mark Lennihan/AP, коллаж «Газеты.Ru»

Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России. Об этом сообщает сайт оргкомитета данной премии.

Отмечается, что награду сотрудникам издания присудили за серию статей, «написанных с риском для жизни», о противоправных действиях, которые приписываются российским властям.

При этом не уточняется за какие-именно публикации газета получила это премию.

Как сообщает сайт The New York Times, издание было отмечено наградой за «подробное описание операций России по вмешательству» в дела других государств с момента выборов президента в США, состоявшихся в 2016 году.