Трамп выдвинул Джули Фишер на пост посла в Белоруссии

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Джули Фишер

state.gov

Президент США Дональд Трамп внес в Сенат кандидатуру помощника заместителя госсекретаря по Западной Европе и ЕС Джули Фишер на должность посла Соединенных Штатов Америки в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как известно, Минск и Вашингтон взаимно отозвали послов еще в 2008 году. В настоящее время во главе посольств двух стран находятся временные поверенные.

Отмечается, что для утверждения на эту должность кандидатуры Фишер нужно согласие комитета Сената по иностранным делам, а также общего состава Сената.

Ранее Фишер была временным поверенным в делах посольства США в России.

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