Самоубийство Маяковского оказалось случайным выстрелом

Владимир Владимирович Маяковский русский поэт [1], получивший большую популярность после октябрьского переворота, организованного партией большевиков во главе с В. Лениным в 1917 году, итогом которого было установление диктатуры пролетариата в Российской империи и замысел построения в этой стране социалистического, а затем коммунистического общества.

Вера поэта в эту утопическую идею полностью захватила его и предопределила его дальнейшую творческую судьбу. В тот период времени поэт активно выступал на различных митингах, читая его стихи, и они оказывали огромное агитационное влияние на сознание революционно-настроенных трудящихся масс российского государства. Более того, с одобрения правительственных органов Страны Советов, он в двадцатых годах ХХ века неоднократно выезжал в творческие командировки в страны Европы и в США, с целью пропаганды коммунистических идей. Кстати, как это нестранно, поэт пользовался там определённым успехом и, уже к 1930 году, некоторые его произведения были опубликованы на шести языках мира [8].

В. Маяковский (22 марта, 1930 год, менее месяца до гибели) [2].

Достоверно установлено, что у поэта были романтические отношения с несколькими женщинами [3]. С его стороны они носили серьёзный характер, и с каждой из них он стремился создать семью, однако по различным причинам этого не происходило. Весной 1929 года на ипподроме в городе Москве его познакомили с актрисой В. Полонской [4], которая стала для В. Маяковского роковой женщиной.

Актриса В. Полонская. Кадр их кинофильма «Стеклянный глаз» (1928 год) [5].

Их отношения закончились нажатием пальца руки поэта на курок спускового механизма пистолета, и пуля поразила его израненное одиночеством сердце. По результатам расследования этой трагедии был вынесен вердикт — В. Маяковский совершил акт самоубийства. Однако, несмотря на это официальное утверждение, при ознакомлении с уголовным делом по факту смерти поэта, материалы которого находятся в настоящее время в архивах Государственного Музея имени Маяковского (город Москва) [6], возникают некоторые вопросы. Самый главный из них. Какие события произошли в комнате В. Маяковского, которые закончились смертельным выстрелом? В настоящее время существует две версии: самоубийство и убийство поэта неустановленным лицом. Если тщательно проанализировать опубликованные в разное время воспоминания людей, хорошо знавших поэта; материалы расследования [6] и результаты экспертизы вещественных доказательств, проведённых в девяностых годах ХХ века [7], то можно предположить третий вариант развития трагедии – выстрел произошёл непреднамеренно, в результате неосторожного обращения поэта с огнестрельным оружием. У автора данной публикации, для обоснования этой версии, имеются аргументы. Однако, всё по порядку.

Место происшествия.

Гибель В. Маяковского произошла утром в понедельник 14 апреля 1930 года по адресу: город Москва, Лубянский переулок, дом 3/6, строение 4, квартира № 12 (четвёртый этаж здания). Эта была коммунальная квартира на пять квартиросъёмщиков, в которой имелись одна общая кухня и в единственном числе туалетная и ванная комнаты на всех проживавших в квартире людей. Условия, конечно, некомфортные, однако поэта это не смущало. Ему принадлежала небольшая комната площадью 11,1 квадратных метров [9], которую он использовал, во-первых, как рабочий кабинет, где воплощал на бумаге его творческие замыслы; во-вторых, она служила местом встреч и интимных отношений с актрисой В. Полонской, которая стала его любовницей, находясь в тот период времени замужем. Женщина даже забеременела от пламенного поэта революции, но, по понятной причине, была вынуждена сделать аборт [8].

План квартиры № 12. Цифрой «1» обозначена комната В. Маяковского [9]. Стрелки указывают направление движения по лестничному пролёту здания к комнате поэта.

Лестница, по которой В. Маяковский и его любовница В. Полонская неоднократно поднимались в апартаменты поэта. Она существует до сих пор (Государственный Музей имени Маяковского, город Москва) [10].

Здание, в котором находилась комната В. Маяковского [11], и парадная дверь, в которую поэт в последний раз вошёл вместе с В. Полонской утром 14 апреля 1930 года. Стрелкой указано окно комнаты, где произошла трагедия.

Фотография № 1. Комната, где погиб поэт. В настоящее время она является экспозицией Государственного музея имени Маяковского (город Москва). Обстановка полностью соответствует тому роковому дню [12].

Протокол осмотра места происшествия.

Данный документ изложен дословно, имеет грамматические ошибки, на которые не стоит обращать внимание [13]; главное — содержание текста и его изучение.

«1930 года апреля 14 дня, дежурный следователь Синев, в присутствии дежурного врача Рясенцева и ниже поименованных понятых производил осмотр места происшествия и трупа гражданина Маяковского Владимира Владимировича, при чем оказалось: труп Маяковского лежит на полу в комнате квартиры № 12, 3-й этаж дома № 3 по Лубянскому проезду. Комната в которой находится труп размером около 3 квадратных саженей. При входе в комнату на против двери имееться одно окно выходящее во двор дома. По левой стене, стол на коем книги в сравнительном порядке, дальше шкаф с книгами, а между столом и шкафом сундук который до прибытия опечатан органами ОГПУ. По правой стене диван и далее около стены что рядом с окном письменный стол. В ящике этого стола обнаружено

1) три пачки денег, банковской упаковки из коих одна пачка в 1 000 руб. и две по 500 руб.

2) пакет с надписью Ольге Владимировне Маяковской, в этом пакет пятдесят рублей денег, из коих одна бумажка в тридцать рублей и одна бумажка в 20 руб.

3) золотой перстен с бриллиантиком и камнем синего цвета и 63 руб. 82 коп. в пиджаке лежащем на стуле около письменного стола, и большое золотое кольцо с рисунком два м.

По средине комнаты на полу на спине лежит труп Маяковского. Лежит головою к входной двери. Левая рука согнута в локтевом суставе и лежит на животе, правая полусогнутая – около бедра. Ноги раскинуты в стороны с расстоянием между ступнями в один метр. Голова несколько повернута в право, глаза открыты, зрачки расширены, рот полуоткрыт. Трупн окачанелости нет. Губы, уши, кисти рук темно-синего цвета (трупные пятна). На груди на три сантиметра выше левого соска имееться рана круглой формы диаметром около 2 третей сантиметра. Окружность раны в незначительной степени испачкана кровью. Выходного отверстия нет. С правой стороны на спине в области последних ребер под кожей прощупываеться твердое инородное тело не значительное по размеру. Труп одет в рубашку желтоватого цвета с черного цвета гастухом (бантиком). На левой стороне груди соответственно описанн ранее на рубашке иметься отверстие неправильной формы диаметром около одного сантиметра, вокруг этого отверстия рубашка испачкана кровью на протяжени сантиметров десяти диаметром.

Окружность отверстия рубашки со следами опала. 1) брюки шерстяные коричневого цвета, на ногах полуботинки желтые.

Промежду ног трупа лежит револьвер системы «маузер» калибр 7,65 № 312,045 (этот револьвер взят ОГПУ Т. Гендиным). Ни одного патрона в револьвере не оказалось. С левой стороны трупа на расстоянии от туловища одного метра на полу лежит пустая стреляная гильза от револьвера маузер указанного калибра.

Труп Маяковского сфотографирован с полу переложен на диван.

К акту прилагаеться 2113 р. 82 коп., золотой перстень, золотое кольцо, стреляная гильза описанные в настоящем протоколе.

Присутствующими при осмотре представителями ОГПУ сделано распоряжение милиции труп Маяковского направить на его квортиру Воронцова улица, Гендриков пер. до 15, а комнату по Лубянскому проезду опечатать. Деж. нарследователь Синев /подпись/. Дежурный врач эксперт Рясенцев /подпись/. Понятые /подписи/».

Установлено, что первыми лицами, которые появились на месте трагедии, были врачи станции оказания неотложной медицинской помощи. Их вызвал по телефону один из жильцов квартиры № 12. Время звонка зафиксировано в соответствующей регистрационной книге этого медицинского учреждения (10 часов 16 минут утра по московскому времени). Спустя пять минут после поступления телефонного вызова, врачи прибыли на место происшествия [7]. Они осмотрели тело поэта, носившее явные признаки огнестрельного поражения, констатировали смерть В. Маяковского, а затем покинули комнату, где произошло это драматическое событие. Безусловно, в случае гибели человека по неестественной причине, медицинские работники были обязаны информировать об этом факте правоохранительные органы, которыми в тот период времени являлись структуры советской милиции.

Когда следственная группа прибыла на место происшествия, то к их удивлению, там уже находились представители Объединённого Государственного Политического Управления (ОГПУ). Короче – чекисты. Это подтверждается содержанием протокола – сундук, который находился между столом и шкафом, был опечатан ими до появления бригады детективов. Более того, представителем ОГПУ без всяких объяснений следователю было изъято огнестрельное оружие, располагавшееся на полу комнаты между ног умершего, и из которого, по всей видимости, был произведён выстрел. Впоследствии оно без следа и навсегда исчезло в чекистских структурах, и поэтому его нет в уголовном деле по факту гибели поэта. Далее. Согласно протоколу осмотра места происшествия труп В. Маяковского был сфотографирован. Эта была первая фотография погибшего, лежащего на полу комнаты, и которая также пропала.

Создаётся впечатление, переходящее в уверенность, что эти исчезновения не случайны, целенаправленно спланированы, и должен быть общий предлог, связывающий эти пропажи между собой. Думаем и находим ответ — оружие преступления. Действительно. В первом случае исчезновения оно являлось собственно вещественным доказательством, во втором – уликой, чётко запечатлённой на фотографии. Именно оружие стало побудительным мотивом для структур ОГПУ, чтобы уничтожить его и фотоснимок.

Оружие преступления.

Им был пистолет «Маузер» образца 1914 года выпуска («Mauser Model 1914»). В протоколе осмотра места происшествия следователь ошибочно охарактеризовал его как револьвер, но это не существенно, главное то, что он правильно указал марку оружия. Ёмкость обоймы пистолета – 8 патронов. Конструкторы этого огнестрельного оружия целенаправленно, исходя из минимизации экономических затрат, разработали пистолет под широко распространённый в то время патрон «Браунинг» («powning») калибром пули 7,65 миллиметров и длиной гильзы 17 миллиметров.

Пистолет «Маузер» 1914 года выпуска («Mauser Model 1914») [14]. Из подобного оружия был произведён выстрел в сердце В. Маяковского.

После выстрела гильза автоматически выбрасывалась из пистолета в правую сторону от направления стрельбы. Ствол оружия был нарезной, имел шесть правосторонних нарезных канавок, которые, безусловно, оставляли характерные деформационные следы на внешней оболочке пули во время её движения в стволе, и это обстоятельство впоследствии станет решающим фактором для подтверждения выстрела из пистолета «Маузер».

Врачебный эксперт следственной группы, согласно протоколу осмотра места преступления, обнаружил прощупыванием в правой нижней части спины поэта под кожным покровом инородный предмет. При вскрытии тела В. Маяковского, именно из этого места, патологоанатомы извлекли пулю калибра 7,65 миллиметров.

Фотография № 2. Пуля, извлеченная из тела В. Маяковского и гильза, найденная на месте происшествия [7].

В связи с тем, что в уголовном деле отсутствует пистолет с места преступления, произвести его баллистическую экспертизу в настоящее время не представляется возможным. Тем не менее, в девяностых годах ХХ века с использованием современных оптических приборов было осуществлено специальное исследование пули, извлечённой из трупа поэта, и гильзы, подобранной с пола комнаты В. Маяковского [7]. Выяснилось, что на оболочке пули присутствуют следы, характерные для нарезных канавок ствола пистолета «Маузер» образца 1914 года выпуска («Mauser Model 1914»), а на капсюле гильзы имеется деформационный след от бойка спускового механизма, с большой долей вероятности, указывающий на то, что выстрел мог быть произведён из этой системы оружия. Кроме того, в материалах следствия имеется документ подтверждающий, что у В. Маяковского был такой пистолет [6].

Удостоверение № 107.

При анализе этого документа, в нём обнаруживаются серьёзные нарушения, допущенные при его оформлении. Во-первых, в протоколе осмотра места преступления зафиксирован номер оружия (312045), а в удостоверении № 107, выданном на имя В. Маяковского и дающем поэту право ношения и хранения пистолета «Маузер», он не указан. Во-вторых, отсутствуют дата заполнения документа и наименование организации, выдавшей его. Соответствующие незаполненные графы указаны стрелками красного цвета на представленной фотографии удостоверения. Установлено, что документ подписал руководитель Секретного Отдела ГПУ Украины В. Горожанин [15], который по его служебному положению не имел права осуществлять такое действие. Подтверждение тому – в удостоверении указан статус лиц, уполномоченных визировать данный документ. Это является доказательством того, что чекист совершил должностное преступление. Однако было и второе, ещё более серьёзное нарушение им закона.

В. Горожанин находился в дружеских отношениях с В. Маяковским, знал о его увлечении различными огнестрельными системами [9]. Он уступил настойчивому желанию поэта иметь пистолет «Маузер», однако возникла проблема — как выдать оружие человеку, который не был сотрудником чекистской организации? Решение для её устранения им было найдено. При центральном органе ГПУ УССР, где работал (служил) В. Горожанин, располагалось специальное хранилище, в котором находились различные экземпляры огнестрельных и холодных оружий, имевших криминальное прошлое. Он изъял из него пистолет «Маузер Модель 1914» («Mauser Model 1914») с заводским номером 312045 и отдал В. Маяковскому, надеясь, что поэт вернёт оружие в срок, указанный в удостоверение № 107 (01 декабря 1928 года). После чего, как думал чекист, пистолет будет возвращён в хранилище и никто не узнает о его противозаконном поступке. Однако В. Горожанин ошибся. Предполагаемый им сценарий развития событий не осуществился.

В. Горожанин (слева) и В. Маяковский (город Харьков, август, 1928 год) [9]. Именно в этот период времени пистолет «Маузер» был передан поэту, потому что других контактов между ними ни до, ни после этой встречи не было.

14 апреля 1930 года из этого оружия был произведён выстрел, оборвавший жизнь известного поэта. По номеру пистолета, изъятого ОГПУ с места происшествия, а также по подписи в удостоверении № 107, чекисты города Москвы оперативно установили происхождение стрелковой системы и личность человека, действия которого однозначно и существенно дискредитировали деятельность всей чекистской организации Страны Советов. В случае огласки выявленных фактов нарушений закона, в отношении высших должностных лиц органов ОГПУ СССР могли возникнуть серьёзные последствия. Им угрожала отставка от занимаемых постов и привлечение к уголовной ответственности с осуждением судом на длительный срок заключения в советских концентрационных лагерях, при этом не исключалось вынесение виновным приговора о применении к ним высшей меры наказания (расстрел). Поэтому, в структурах ОГПУ решили действовать по русской пословице «из избы сор не выносить», и организовали уничтожение улик, а именно, пистолета «Маузер» и первой фотографии с места происшествия [13], на которой отчётливо был виден номер оружия. Это единственное объективное объяснение факта их отсутствия в уголовном деле о смерти В. Маяковского. Других вариантов нет, а предполагать, например, что вещественные доказательства потерялись в ОГПУ СССР просто так, по небрежности чекистов, это абсолютное заблуждение. Особый военно-политический статус указанной организации и соответствующие требования революционной дисциплины, предъявляемые к её сотрудникам, полностью исключали такую возможность. А вот подмена пистолета «Маузер» другим оружием была вполне реальна, и она была осуществлена. Им оказался пистолет «Браунинг», кстати, также принадлежавший поэту.

Огнестрельные оружия поэта.

Установлено [16], что первое оружие появилось у В. Маяковского в феврале 1919 года. Это был револьвер «Велодог» («Velo-dog»). Второй револьвер аналогичной системы появился у него в октябре месяце этого же года. В июне 1924 года поэт стал владельцем пистолета «Браунинг модель 1900» («powning M1900»). В августе 1928 года В. Горожанин передал В. Маяковского пистолет «Маузер» («Mauser Model 1914»). В июне 1929 года у поэта появились сразу два пистолета: «Баярд» («Bayard Model 1908») и «Браунинг» («powning M1900»). Таким образом, за 11 лет в арсенале стрелкового оружия этого человека должно было иметься шесть боевых единиц. Местонахождение первых трёх из них и пистолета «Баярд» («Bayard») до сих пор неизвестно. Пистолет «Маузер Модель 1914» («Mauser Model 1914») № 312045 был найден в комнате В. Маяковского, но затем исчез из следственного дела. Возникает вопрос — где шестое оружие? Ответ существует. Когда, спустя более 60 лет после трагического выстрела, из Президентского архива Кремля в распоряжение музея В. Маяковского (город Москва) было передано уголовное дело по факту гибели поэта, то в его материалах присутствовали — пистолет «Браунинг модель 1900» («powning M1900) и документ, оформленный на имя поэта в июне 1929 года. Теперь интересный факт. В документе указан серийный номер стрелковой системы — 268579 [16]. На пистолете клеймением выбит другой номер — 268979 . Очевидное несовпадение на четвёртой цифре. Однако, как выяснилось впоследствии, это разночтение не существенно и вообще неважно. Потому, что при баллистической экспертизе пистолета «Браунинг» № 268979, проведённой в девяностых годах ХХ века, было установлено: после выстрела из исследуемого оружия на оболочке пули калибра 7, 65 миллиметра следы от нарезных каналов ствола не совпали с аналогичными следами на пуле калибра 7,65 миллиметра, извлечённой из трупа В. Маяковского. Следовательно, пистолет системы «Браунинг модель 1900» («powning M1900»), какой бы он не имел номер (268579 или 268979 или вообще любой другой), не имеет отношения к смерти В. Маяковского. Криминалистический анализ деформационных следов на оболочке пули, обнаруженной в теле мёртвого поэта, однозначно доказал, что выстрел был произведен из пистолета «Маузер» («Mauser Model 1914») [9].

Пистолет «Браунинг М 1900» («powning M1900») № 268979 [19]. Государственный музей имени В. Маяковского, город Москва. Экспертизой доказано, что из него 14 апреля 1930 года в комнате В. Маяковского не стреляли.

Как пистолет «Браунинг» появился в материалах следствия.

Из протокола осмотра места происшествия следует, что в комнате поэта другого огнестрельного оружия, кроме пистолета «Маузер», обнаружено не было [13]. Вполне логичный вывод – все иные имевшиеся на тот период времени стрелковые системы В. Маяковский хранил в его квартире по адресу Гендрихов переулок, дом 15, в каком-нибудь отделении комода или в подобной мебельной конструкции. Поэт длительное время проживал в этой трёхкомнатной квартире совместно с его друзьями, которыми были супруги Осип Брик и Лиля Брик, и он не подозревал, что оба были агентами органов ОГПУ [17].

Осведомитель чекистских структур Лиля Брик [18], любовница В. Маяковского [17], без сомнения, знала, где он хранил его огнестрельные оружия. Это утверждение не нуждается в доказательстве. Это аксиома жизни — любая женщина всегда, при желании, может узнать многие секреты мужчины, и, в некоторых случаях, он этого даже не заметит. В тот день, когда погиб поэт, агентурный работник Л. Брик без труда нашла и передала в распоряжение карательных органов Страны Советов пистолет «Браунинг модель 1900» («powning M1900»), а также соответствующее удостоверение, оформленное на имя В. Маяковского в июне 1929 года. Эти вещественные доказательства присутствуют в уголовном деле. Для руководителей ОГПУ СССР они были подарками судьбы, и избавляли их от головной боли, вызванной обнаружением пистолета «Маузер» № 312045, который убедительно подтверждал преступные действия начальника Секретного Отдела ГПУ Украины В. Горожанина, и создавал тем самым угрозу жизненному благополучию высшего руководства чекистской организации Советской Республики. «Маузер» незамедлительно уничтожили, а предоставленное агентом Л. Брик оружие, заняло его место в уголовном деле. Главным аргументом для осуществления этого подлога являлось совпадение калибра пули (7,65 миллиметра) и длины гильзы (17 миллиметров) патрона «Браунинг» («powning»), применявшегося в обеих этих стрелковых системах. Естественно, баллистическую экспертизу пистолета «Браунинг» никто проводить не собирался, хотя такая возможность в то время у чекистов была. Кроме того, руководство ОГПУ СССР не стало афишировать несоответствие номера на оружии с номером, указанным в удостоверении на его выдачу В. Маяковскому [16]. Оно посчитало этот факт не существенным, полагая, что человек, оформлявший этот документ, вполне мог допустить ошибку. Действительно, цифра «9» (четвёртый знак оттиска клейма серийного номера на пистолете «Браунинг») из-за дефекта очень похожа на цифру «5». В этом можно убедиться, посетив музей В. Маяковского в городе Москве.

Сломанный нос поэта.

В протоколе осмотра места происшествия следователь достаточно подробно описал физическое состояние лица В. Маяковского (глаза открыты, зрачки расширены, рот полуоткрыт). О повреждениях его носа или кожных покровов погибшего он не указал в данном документе, потому что они отсутствовали. Далее. Согласно протоколу, после фотографирования тела поэта на полу комнаты, оно было перенесено на диван. Ему придали положение похожее на то, в котором труп был первоначально обнаружен, и тогда был сделан второй фотоснимок погибшего. Эта фотография имеется в уголовном деле по факту смерти В. Маяковского. На ней видно, что левая рука полусогнута, находиться в районе нижней части живота, рот полуоткрыт, правая рука полусогнута, находиться вдоль правого бедра. Глаза покойнику уже закрыли веками умершего. Так положено по христианскому обычаю.

Фотография № 3. Труп В. Маяковского после переноса тела на диван [20].

Если внимательно присмотреться, то нос поэта не деформирован. А теперь представим фотографию посмертной маски лица В. Маяковского и, рядом, для сравнения, фотоснимок поэта в ракурсе анфас [21].

Вполне очевидно, что нос сломан. Обстоятельства появления травмы автором данной публикации однозначно установлены. Это произошло в комнате В. Маяковского, но уже после его гибели и следующим шокирующим образом.

Представители ОГПУ, находившиеся на месте происшествия, отдали указание следователю уголовного розыска перевезти труп В. Маяковского в Гендриков переулок, дом № 15, где ему принадлежала квартира [13]. Вполне логичное решение – именно там должны были быть организованы соответствующие траурные мероприятия. В связи с этим, в полдень к подъезду здания по адресу Лубянский проезд, дом 3/6, строение 4 подъехал автомобиль неотложной медицинской помощи, чтобы забрать тело умершего из комнаты квартиры номер 12 [9].

14 апреля, 1930 год. Санитарный автомобиль у подъезда дома [9].

Из него вышли два медицинских работника с носилками и направились в комнату, где произошла трагедия. Они поставили носилки около дивана и попытались перенести на них погибшего. Однако поднять труп не удалось, потому что голова поэта находилась вблизи стены комнаты, и доступ одного из санитаров к верхней части тела для захвата и его подъёма был невозможен. В этом можно убедиться по расположению мертвого поэта на поверхности дивана на фотографиях № 3 и № 4. Кроме того, тяжеловат был покойник. Вес тела В. Маяковского при росте 189 сантиметров [22] составлял, по различным расчётным методикам, от 83,5 килограммов до 97 килограммов [23]. Представителям медицинской службы в создавшейся ситуации не оставалось никакого другого выхода, как подтащить тело умершего к краю дивана, а затем переворотом через левое плечо трупа по возможности осторожно переместить мертвеца на носилки. Хотели как лучше, но получилось как всегда. Не удержали, и при падении левая лицевая часть головы В. Маяковского ударилась о металлический или деревянный каркас носилок, в результате чего и произошёл перелом носа в направлении переворота, то есть слева направо. Кстати, даже по фотографии посмертной маски поэта характер перелома носа поддаётся медицинской диагностике – это был риносколиоз (боковое смещение носа от ударного воздействия [24]). А самое главное. Неопровержимым доказательством того, что травма носа у В. Маяковского появилась после его смерти, является отсутствие следов кровотечения или гематомы, и это вполне естественно, у трупа их и не должно было быть [25], [39].

Мертвеца доставили по адресу дом № 15, Гендриков переулок. Там была суматоха. Срочно пригласили известного медицинского специалиста города Москвы для снятия посмертной маски лица В. Маяковского. Технология проведения этой процедуры известна давно и не слишком сложна [26]. На лицо покойника наносился слой вазелина. Затем эту поверхность заливали жидким раствором гипса. После его затвердевания производилось снятие слепка: медленно, осторожно и строго в вертикальном направлении относительно лица умершего. Последнее обстоятельство убедительно доказывает, что боковая деформация носа поэта в этом случае полностью исключалась, и, совершенно очевидно, что затвердевший гипс беспристрастно зафиксировал наличие посмертной травмы, образовавшейся вследствие неосторожных действий медицинских работников.

Пулевое поражение тела В. Маяковского.

В девяностых годах ХХ века было предпринято исследование окровавленной рубашки поэта, которая храниться в музее В. Маяковского (город Москва) [9]. По мнению экспертов, выстрел был произведён в направлении справа налево. Однако существующие документальные факты дают серьёзный повод усомниться в выводах экспертизы, и, более того, они неопровержимо указывают на направление смертельного выстрела слева направо.

В протоколе осмотра места происшествия зафиксировано, что на рубашке, находившейся на трупе погибшего, имелись следы пороховых газов от выстрела. Повреждение ткани одежды от пули совпадало с направлением её вхождения в тело поэта [13]. Согласно криминалистической классификации, это был боковой выстрел в упор с неполным прижатием дульного среза ствола оружия к месту поражения.

Схема выстрела при боковом упоре в тело [26]. Стрелкой красного цвета указано направление выброса пороховых газов, попадающих на ткань одежды.

Представим фотографию трупа В. Маяковского на диване в комнате, перед отправкой покойника по месту жительства (Гендриков переулок, дом № 15) [27].

Фотография № 4. Наблюдается отчётливый след выброса пороховых газов, зафиксированный следственной группой, и который однозначно образовался при выстреле слева направо.

Вполне логичный вывод — во время стрельбы пистолет «Маузер» должен был находиться в левой руке поэта, и по воспоминаниям друзей В. Маяковского он действительно был левшой [28]. Теперь самые главные доказательства выстрела слева направо. Врач следственной группы органолептическим способом (то есть простым прощупыванием пальцами) обнаружил присутствие инородного тела, которое находилось в правой нижней части спины трупа под его кожным покровом [13]. В этом месте при вскрытии тела В. Маяковского между 11 и 12 ребрами мертвеца была обнаружена пуля калибром 7,65 миллиметра. Такое её расположение могло произойти только в одном случае, когда выстрел был произведён слева направо, сверху вниз и спереди назад. Кроме того, при патологоанатомическом исследовании трупа, осуществлённом 15 — 16 апреля 1930 года [9], было установлено направление раневого канала. Смертоносный снаряд вошёл выше левого соска мужчины [13], пробил верхнюю часть левого лёгкого и поразил сердце поэта. Известно, что сердце в организме человека является самой плотной мышечной тканью, вследствие чего пуля дугообразно изменила направление движения [35], потеряв при этом большую часть её кинетической энергии. При выходе из сердечной мышцы она двигалась в сторону расположения правой почки, разрушила этот орган и, окончательно потеряв пробивную способность, остановилась под кожным покровом, не повредив его.

Анатомическая схема расположения верхних внутренних органов мужчины [29], его левого соска [30], [31], и реконструкция автором публикации пулевого поражения поэта слева направо.

На схеме обозначено. Стрелка голубого цвета — направление выстрела под небольшим углом. Точка чёрного цвета – место вхождения пули в тело на три сантиметра выше левого соска поэта (между третьим и четвертым рёбрами грудной клетки) [13]. Стрелка чёрного цвета — траектория движения пули при попадании в сердце и после выхода из него в направлении расположения правой почки. Стрелка зелёного цвета — анатомическое расположение левого соска мужчины (между четвертым и пятым рёбрами грудной клетки [30], [31]). Стрелки красного цвета указывают на расположение лёгких человека.

Фотография № 5. Фрагмент рубашки поэта в месте поражения пулей [9].

На фотоснимке автором обозначено. Линия синего цвета – зона наименьшего повреждения материала рубашки. Обусловлено это тем, что давлением прорвавшихся пороховых газов ткань прижало к телу поэта, и, в связи с этим, повысило её сопротивление разрушению при контакте с пулей [45]. Именно по этой причине отсутствует расслоение её нитей в этом месте. Линия оранжевого цвета – зона рваного повреждения фактуры и текстуры материала рубашки. Явный след раздробления волокон ткани, произошедший со стороны вхождения смертоносного снаряда. Линия красного цвета — зона первичного выброса сгустка крови из раневого канала в направлении противоположном направлению траектории движения пули. Иногда следы этого выброса обнаруживаются на оружие преступления, иногда они даже попадают на руку человека, совершившего выстрел в упор [39], [40]. А теперь обратите внимание на симметричность этих зон по отношению друг другу, и на совпадение вершин их дугообразного контура, которые бесспорно указывают на направление выстрела слева направо (стрелка фиолетового цвета). После ранения у В. Маяковского сформировалась вторичная зона кровавого следа (линия зелёного цвета), площадь которой оказалась незначительной. И это вполне объяснимо. Сердце поэта, пробитое пулей и разрушенное ею вследствие эффекта гидродинамического удара [38], перестало выполнять функцию обеспечения кровообращения, и поэтому количество крови излившейся из раны после выстрела было небольшим, что визуально наблюдается на фотографиях № 3 и № 4. Кроме того, на этих фотоснимках направление и форма распространения вторичного кровавого пятна на рубашке указывают на его образование уже после выстрела, при горизонтальном расположении тела В. Маяковского на спине на полу его комнаты [39], [40].

Следующие аргументы, опровергающие выводы экспертизы окровавленной рубашки поэта, проведённой в девяностых года ХХ века. Пуля калибром 7,65 миллиметра и массой 4,6 — 4, 7 грамм имела на дульном срезе при выходе из ствола скорость 280 — 290 метров в секунду [32], [33] и кинетическую энергию 180,32 — 193,4 Джоуль [34]. Эти параметры вполне обеспечивали ей при выстреле с боковым упором оружия в тело справа налево, как утверждают современные исследователи, пробитие верхней части неплотной лёгочной ткани и образование сквозного ранения, при этом поражение сердца полностью исключалось, и у раненного человека был большой шанс на выживание.

Реконструкция выстрела справа налево. Вполне очевидно, что пуля не могла повредить сердечную мышцу.

Если допустить, что при выстреле справа налево произошёл рикошет пули от ребра грудной клетки поэта, изменивший направление её движения, то в этом месте обязательно образовался бы либо кровоподтёк, либо неосложнённый перелом ребра, либо, скорее всего, произошло бы раздробление костной ткани этого фрагмента скелета на мелкие и крупные осколки [36], [43]. Однако, врач следственной группы и патологоанатомы, производившие вскрытие трупа В. Маяковского, ни одного из этих признаков не обнаружили. Более того. Обратите внимание на фотографию № 2. Внешняя оболочка пули, извлечённой из трупа поэта, не имеет никаких деформаций, которые, без сомнения, возникли бы на её внешней относительно мягкой поверхности при столкновении с ребром. Этот факт и, особенно, медицинское заключение людей, непосредственно осматривавших мёртвое тело поэта, безусловно, заслуживают большего доверия, чем выводы современных экспертов, основанных только на обследовании фрагмента рубашки спустя более 60 лет после выстрела. Кстати, эксгумация останков тела В. Маяковского для проведения дополнительного исследования невозможна, потому что его труп был кремирован 17 апреля 1930 года. Из выше изложенного, можно уверенно сделать вывод — выстрел однозначно был произведён слева направо и левой рукой поэта, а последнее обстоятельство полностью опровергает версию о наёмном убийце, застрелившим В. Маяковского по заданию ОГПУ [44].

Киллера не существовало.

Основным доводом гипотезы заказного убийства является открытый рот поэта после смерти, что было классифицировано автором этой идеи как возмущение предсмертным криком на бесцеремонное вторжение неизвестного человека в комнату В. Маяковского после ухода его любовницы В. Полонской [44]. Однако имеются факты, опровергающие версию покушения. Сравним фотографию № 3 и фотографию с места самоубийства советского писателя Александра Фадеева в 1956 году [41].

Фотография № 6. Застрелившийся А. Фадеев на кровати в его комнате [42]. Боковой выстрел в упор в сердце в направлении справа налево и несколько вверх. На это указывают: расположения револьвера и правой руки мертвеца, а также — первичный выброс крови из раны (обозначен стрелкой). Наблюдается незначительное последующее истечение крови после поражения сердечной мышцы А. Фадеева, как и у погибшего В. Маяковского (фотографии № 3, № 4).

На трупах В. Маяковского и А. Фадеева явно прослеживается одна общая деталь — открытый рот у покойников. Полное совпадение клинической картины после наступления летального исхода. Объясняется данный факт достаточно просто, причём с медицинской точки зрения. В обоих случаях после выстрела произошло проникающее ранение лёгкого человека. При поражении этого органа пулей или другим инородным телом (осколком гранаты, мины, артиллерийского снаряда, авиационной бомбы) у пострадавшего возникает сильная нехватка кислорода [43]. Он пытается усиленно дышать широко открытым ртом, однако вдыхаемый им воздух почти полностью выходит через отверстие пробитой лёгочной ткани. Естественно, человек задыхается, и после наступления смерти его рот остаётся в открытом положении. Это первый факт.

Второй факт. Люди, проживавшие в квартире № 12 и находившиеся в ней во время произошедшей трагедии, никаких возмущённых криков В. Маяковского не слышали [6], [9]. А голос у поэта были громогласный, в этом можно убедиться, посмотрев документальные кадры кинохроники с его выступлениями перед пролетарской аудиторией.

Факт третий. По версии заказного убийства вошедший в комнату поэта неизвестный человек предварительно ударил его в лицо и этим ударом сбил с ног, а затем застрелил. Однако следственная бригада при осмотре лица покойника никаких повреждений на нём не обнаружила [13]. Более того, если бы между убийцей и В. Маяковским произошёл силовой конфликт, то непременно присутствовали бы какие-либо его следы, например, смещение ковра на полу комнаты, сдвиг или повреждение предметов мебели. Признаков борьбы выявлено не было [13]. Это обстоятельство также подтверждается фотографией № 1, на которой запечатлена обстановка в комнате после гибели В. Маяковского.

На основании представленных аргументов следует вывод — никто на жизнь поэта не покушался. Выстрел из пистолета «Маузер» был произведён В. Маяковским, но…! в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием в состоянии сильного остаточного алкогольного опьянения, синдром которого был вызван злоупотреблением им спиртными напитками накануне дня трагедии.

13 апреля, 1930 год. Поздний вечер.

В. Маяковский употреблял алкоголь каждый день и в больших количествах [8]. Данный факт указывает на то, что в возрасте 36 лет он имел уже устойчивую и серьёзную зависимость от этой пагубной привычки. По воспоминаниям близких его друзей в последний период жизни у поэта проявлялись негативные симптомы, провоцируемые алкогольным пристрастием [46], которое разрушало его здоровье, его сознание, его творческие способности. Во-первых, вследствие злоупотребления алкоголем была серьёзно подорвана иммунная система организма поэта, о чём свидетельствует постоянное нахождение В. Маяковского в болезненном состоянии (частые заболевания, вызванные инфекциями различной этимологии, головная боль, жалобы на усталость, слабость, апатию) [8], [28], [47]. Во-вторых, необоснованная раздражительность, а также завышенная самооценка, привели к тому, что он рассорился с большинством его литературных коллег [8], [28]. Неудивительно, что никто из этих людей не появился 22 марта 1930 года на мероприятии, организованном поэтом к юбилею его двадцатилетней творческой деятельности. В. Маяковский очень сильно обиделся [8], так и не поняв причины бойкота его презентации. Кроме того, полностью оказались проваленными последние проекты поэта, которыми были две его пьесы «Клоп» и «Баня». Публика была разочарована, а многие литературные критики и, даже его друзья, сходились во мнении, что В. Маяковский как поэтическая личность деградировал [8], [28]. Другой факт, указывающий на то, что отравленное постоянным употреблением алкоголя сознание поэта не позволяло ему адекватно оценивать реалии жизни и контролировать его поступки. У него наблюдались внезапные перепады настроения [8], [28]. Мрачная депрессия неожиданно переходила в агрессию по отношению к окружавшим его людям. Как правило, это происходило после употребления спиртных напитков [48]. Подобный инцидент произошёл поздним вечером 13 апреля 1930 года в квартире одного известного писателя [8]. Субъектом, на котором был сконцентрирован выброс эмоциональной, отрицательной энергии поэта, стала его любовница актриса В. Полонская. По её воспоминаниям в тот вечер в руке пьяного В. Маяковского неожиданно оказался пистолет. Ствол оружия он направлял то на женщину, то в его грудь; кричал, что убьёт её и застрелиться сам [8]. Явный признак проявления алкогольного психоза [46]. Слава богу, всё обошлось без трагических эксцессов. Актрисе удалось успокоить разбушевавшегося поэта, и они договорились о встрече на следующий день утром в восемь часов по московскому времени в апартаментах В. Полонской [8].

14 апреля, 1930 год. День трагедии.

Реконструкция трагического события воспроизведена на основании воспоминаний актрисы и других мемуарных источников, с учётом анализа результатов осмотра места происшествия, а также – разноречивых свидетельских показаний людей, находившихся в то роковое утро в квартире № 12.

В. Маяковский приехал к В. Полонской на такси не восемь часов утра, а только около девяти часов [8], или даже чуть позже, в девять часов пятнадцать минут [6], [49] [50]. Причина опоздания, скорее всего, ужасное похмелье. Не исключено, что перед посещением актрисы поэт выпил некоторое количество спиртного с целью уменьшить болезненные симптомы алкогольной передозировки, полученной им поздним вечером 13 апреля 1930 года. В его комнате в квартире № 12 всегда было большое количество вина и шампанского; водку поэт никогда не употреблял [8]. В общем, запланированная встреча этих двух людей состоялась, однако В. Полонская заметила, что В. Маяковский был в неадекватном состоянии [49]. Женщину не обманешь – у неё обострённое природное обоняние на запах алкоголя, она сердцем чувствует, что мужчина находиться в нетрезвом виде, и никакие средства и способы не помогут ему скрыть факт употребления спиртосодержащего напитка.

Когда поэт появился в апартаментах В. Полонской, она готовилась к последней репетиции перед премьерным показом спектакля с её дебютным участием в главной роли, и она должна была прибыть в театр без опоздания в 10 часов 30 минут [8]. Это было очень важное событие в её творческой карьере. Естественно, что внимание В. Полонской было сконцентрировано на подготовке к нему. Такое поведение женщины к мужчине вызвало у поэта раздражение, спровоцированное употреблённой им утренней дозы алкоголя, однако актриса успокоила В. Маяковского, после чего попросила его отвезти её в театр на такси, и он согласился. Однако, неожиданно для В. Полонской, автомобиль предварительно заехал по адресу Лубянский проезд, дом 3/6, строение 4, где находилась комната поэта в квартире № 12. Женщина была в недоумении от такого поступка сопровождавшего её мужчины, но подчинилась его требованию подняться в его апартаменты. Кстати, установлено, что автомобиль прибыл по этому адресу около 10 часов утра и по указанию В. Маяковского, водитель автотранспорта ожидал у подъезда дома возвращения заказчика поездки. Присутствие такси во время гибели поэта подтверждается также фактом попытки уехать на нём В. Полонской после трагедии, но женщину задержали жильцы дома [6], [8], [28].

События, предшествовавшие роковому выстрелу.

Когда В. Маяковский и его спутница вошли в комнату квартиры № 12, то под воздействием обстановки его одинокого жилища и алкогольного опьянения поэт впал в состояние депрессии. В. Полонская сидела на диване, расположение которого представлено на фотографии № 1. В. Маяковский находился на коленях на полу комнаты, у её ног, и плакал [8]. Это очевидный синдром «пьяных слёз», характерный для алкоголика или для человека, разум которого одурманен алкогольными парами [46]. В. Полонская пыталась успокоить мужчину, при этом без злого умысла, напомнила ему, что ей необходимо ехать в театр на репетицию [8]. Эта её реплика спровоцировала неадекватную реакцию у В. Маяковского, который расценил слова актрисы как пренебрежение к его чувствам, что и озлобило поэта.

Внезапно он встал с колен и с отрешённым лицом подошёл к письменному столу, над которым был расположен фотоснимок В. И. Ленина (фотография № 1). Актриса услышала, как поэт открыл верхний ящик этой мебельной конструкции, однако корпус тела В. Маяковского закрывал обзор для неё, и она не видела, что он достал из этого ящика [8]. Как следует из произошедшей впоследствии трагедии, этим предметом был пистолет «Маузер» («Mauser Model 1914», номер 312045), полученным поэтом в августе 1928 года от его друга чекиста В. Горожанина.

В. Маяковский был левшой, поэтому он положил оружие в левый карман его брюк, а затем подошёл к В. Полонской. Она находилась в это время у двери комнаты и собиралась покинуть апартаменты поэта. Из анализа воспоминаний актрисы следует, что её наручные часы показывали время 10 часов 10 минут, а в 10 часов 30 минут она должна была быть на репетиции в театре. Поэтому В. Полонская, безусловно, торопилась. Поэт дал ей денег на оплату проезда на такси в театр и пообещал позвонить [8]. После этого короткого прощального диалога произошёл следующий инцидент.

Под воздействием алкогольных эмоций, в левой руке В. Маяковского неожиданно оказался пистолет «Маузер», который он достал из левого кармана брюк. Поэт демонстративно направил ствол оружия в его грудь на уровне расположения сердца, чтобы любовница видела – он готов застрелиться. Женщина была в шоке: неужели опять повториться кошмар позднего вечера 13 апреля 1930 года? Она в панике покинула комнату В. Маяковского, закрыв резким движением входную дверь. От произведённого дверью шумового эффекта указательный палец левой руки нетрезвого поэта, находившегося на курке спускового механизма пистолета, дрогнул и произошёл выстрел. В. Полонская, услышав его, вернулась. В пространстве комнаты присутствовал дым пороховых газов от произведённого выстрела, а В. Маяковский лежал на полу в положении на спине, головой к входной двери. Его глаза и рот были широко открыты. Поэт пытался приподнять голову и что-то сказать [8]. Не смог или не успел – умер. При агонии умиравшего В. Маяковского в его комнате также присутствовали некоторые жильцы квартиры № 12 [6], [28]. Вот таким трагическим финалом закончилась любовная интрига этих двух творческих личностей.

Однако существуют обстоятельства, указывающие на то, что В. Маяковский был абсолютно уверен — выстрел не должен был произойти. К сожалению, он ошибся.

В стволе оружия находился патрон.

В. Маяковский перед тем, как взять пистолет «Маузер» из ящика письменного стола, без сомнения, предварительно убедился, что ёмкость обоймы была пуста, и сделал вывод, что оружие неопасно для его применения в качестве психологического шантажа непокорной любовницы В. Полонской. Однако пустая обойма не исключала возможность наличия последнего восьмого патрона, находившегося в стволе пистолета, и произошедший выстрел является тому убедительным доказательством. Это утверждение подтверждается осмотром места преступления следственной бригадой – патроны в пистолете отсутствовали, а труп и гильза присутствовали [13]. А теперь самое главное. Представители правоохранительных органов не обнаружили в комнате поэта коробки с патронами! Следовательно, В. Маяковский не имел возможности зарядить оружие в день трагедии ни перед его отъездом на встречу с В. Полонской утром 14 апреля 1930 года, ни во время нахождения этой женщины в его апартаментах. Поэтому однозначный вывод: в стрелковой системе был смертоносный снаряд и о заряженности оружия поэт либо не знал, либо, скорее всего, забыл, что не удивительно. С августа 1928 года, когда у него появился пистолет «Маузер» и до момента рокового выстрела, прошло около двух лет, а память В. Маяковского к тому времени была уже серьёзно ослаблена постоянным и чрезмерным употреблением алкоголя.

В. Маяковский: «Чтобы я застрелился? Не дождётесь!»

Манипуляции поэта с огнестрельным оружием и демонстративными попытками застрелиться в присутствии В. Полонской поздним вечером 13 апреля и утром 14 апреля – это было шоу нетрезвого человека. Дешёвый банальный шантаж, целью которого было эгоистическое давление им на психику женщины, чтобы полностью подчинить её личность в угоду его амбициям. Кстати, по воспоминаниям Л. Брик, подобные поступки неоднократно уже имели место быть в жизни поэта в период времени с 1915 по 1917 годы [47], [50]. Именно тогда, она, очередная его любовница, была жертвой психологического насилия со стороны В. Маяковского [17]. Л. Брик в её мемуарах описывает однотипный сценарий поведения поэта в таких ситуациях. Звонил ей по телефону в нетрезвом состоянии, сообщал, что застрелиться. Женщина, в панике, направлялась в апартаменты В. Маяковского, а он, встречая её на пороге его дома, со зловещей улыбкой на лице говорил этому перепуганному человеку: «осечка», а затем лил пьяные «крокодиловы» слезы [47], [50]. Не было никакой “осечки”, не собирался В. Маяковский стреляться. Это была игра на публику, обыкновенный шантаж женщины. В конечном итоге, психическая неуравновешенность этого мужчины её достала, и они расстались — разошлись, как корабли, в этом постоянно бушующем море их любви.

Ещё пример, подтверждающий склонность В. Маяковского к позёрству. Иногда, находясь в компании его друзей в квартире одного из литературных коллег, где спиртное лилось рекой, возникал инцидент. Чрезмерно выпивший поэт, неадекватно воспринявший какую-нибудь шутку в его адрес, неожиданно вставал и демонстративно произносил реплику: «Я сейчас застрелюсь». Затем покидал застолье и уходил в соседнюю комнату квартиры. На этот его поступок никто из присутствующих уже не обращал внимания. Не в первый раз, привыкли к такому эпатажу. В. Маяковский через пять или десять минут возвращался в компанию его товарищей и с издёвкой заявлял: «Чтобы я застрелился? Не дождётесь!» [8], [9], [26]. И пьяная оргия продолжалась.

Вообще В. Маяковский был человеком, абсолютно не способным к такому решительному поступку, как самоубийство и у него была убедительная причина, удерживавшая его от этого опрометчивого действия. По его словам, поэт очень сильно любил мать, которая к тому времени имела значительный возраст, и он никогда бы не причинил ей огорчения, совершив суицид. Об этом В. Маяковский говорил актрисе В. Полонской во время его встреч с ней [8].

Записка поэта, найденная после его гибели.

Послание В. Маяковского, написанное им на двух листах блокнотной бумаги.

Данный документ присутствует в уголовном деле по факту смерти поэта [6]. В нём указана дата 12 апреля 1930 года, но он погиб 14 апреля 1930 года, то есть через два дня после его написания. Из практики расследований самоубийств известно: человек, который принял решение совершить суицид либо не оставляет никакого письменного уведомления, либо пишет его непосредственно перед совершением этого акта. Например, застрелившийся писатель А. Фадеев оставил прощальное письмо в день гибели [51]. Ещё один поясняющий нюанс. Самоубийца никогда не будет писать предсмертное послание за несколько дней до его добровольного ухода из жизни. Это обусловлено тем, что такой трагический поступок всегда осуществляется спонтанно, под воздействием каких-либо сиюминутных побудительных мотивов. Разум этого человека не способен контролировать внезапно возникшую неординарную ситуацию; ему кажется, что всё в его жизни плохо, и никто, никогда и ничем, не поможет ему преодолеть этот кризис. И тогда принимается решение покончить счёты с жизнью. Повесилась талантливая русская поэтесса Марина Цветаева; известный актёр театра и кино Игорь Нефёдов, блистательно сыгравший роль детектива в советском телевизионном фильме «Криминальный талант», также повесился. Шагнули в открытое окно высотного здания музыканты Александр Башлачёв (бард), Мурат Насыров (группа «А-Студия»), Игорь Сорин (группа «Иванушки International»). Самосожжением покончила счёты с жизнью замечательная актриса театра и кино Елена Майорова. Кстати, никто из этих погибших не оставил предсмертной записки в день гибели, потому что в эти последние минуты их жизни им было не до её написания, и на фоне этих скорбных фактов послание В. Маяковского за два дня до его смерти совершенно не вписывается в рамки поведенческой модели самоубийцы. Тем не менее, исходя из законов диалектики, должна существовать причинно-следственная связь в действиях поэта.

В конце ХХ века его записка была подвергнута почерковедческой экспертизе, которая установила, во-первых, данный документ действительно написал В. Маяковский, во-вторых, эксперты предположили, что, скорее всего в тот момент времени, он находился в состоянии сильного эмоционального возбуждения [9]. Автор публикации предоставляет реальное подтверждение второму выводу криминалистов-исследователей. 11 апреля 1930 года В. Маяковский и В. Полонская договорились не встречаться в течение двух дней (12 и 13 апреля), чтобы используя эту паузу, окончательно разобраться в их взаимоотношениях [8]. Вечером этого дня поэт банально напился в его комнате в квартире № 12. Утром 12 апреля В. Маяковский испытывал сильный похмельный синдром, заставивший его возобновить употребление алкоголя. Спиртное вызвало эмоциональное возбуждение, и под его воздействием поэт написал эту записку, затем положил её в карман одежды и забыл про неё, потому что опять напился до беспамятства. Какая же это предсмертная записка, если В. Маяковский не застрелился сразу же после её написания? В данном эпизоде трагических событий это было обыкновенное, свойственное поэту позёрство, игра на публику, в число которой входили его бывшая любовница Л. Брик и последняя его любовница В. Полонская (обе были упомянуты в записке) [6]. Одним словом – шантаж. Поступок психически неуравновешенного человека.

Заключение.

В. Маяковский погиб в результате случайного выстрела при неосторожном обращении с огнестрельным оружием в состоянии алкогольного опьянения. Записка поэта не является его предсмертным посланием. Это результат пьяной выходки эгоиста. Не собирался В. Маяковский умирать, однозначно. Он любил жизнь, несмотря ни на какие трудности, которая она создавала перед ним. Неопровержимо, В. Маяковский был талантливым поэтом, и в таком качестве он остаётся им до сих пор. Лучшим доказательством этого являться многочисленные переиздания его произведений, как в стране рухнувшего социализма (СССР), так и в процветающих ныне государствах Европы и Америки. А какие-либо слабости или недостатки есть у каждого человека, на то мы и люди, грешные в той или иной степени, живущие на этой безгрешной планете, имя которой – Земля.

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