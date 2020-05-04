Химтрейлы над Вьетнамом: Американцы возомнили себя Богами

В последнее время планета нередко «радует» нас стихийными бедствиями: пожарами, ураганами и наводнениями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что все больше людей начинают склоняться к мнению о рукотворном происхождении этих катаклизмов. Одной из самых популярных версий такого типа является утверждение, что причиной природных катастроф являются испытания климатического оружия.

И хотя многие относятся к такому мнению довольно скептично, в истории все же есть яркий пример использования «боевых дождей» во время войны во Вьетнаме.

Вьетнам стал фронтом экологической войны. /Фото: topwar.ru

Вьетнамская война стала настоящим испытательным полигоном для самых разных типов оружия. Однако наиболее любопытным среди них является именно климатическое. Но к этому способу воздействия на вьетнамскую армию американское командование обратилось далеко не сразу.

Сначала война шла с использованием более привычных типов оружия. Однако уже через год после начала конфликта американцам стало ясно, что общепринятыми методами с противником получается не так успешно, как предполагалось. Поэтому в режиме строгой секретности было принято решении об использовании способа, который впоследствии назовут «климатическим оружием».

Первый год Вьетнамской войны прошел для США не так успешно, как хотелось. /Фото: russian7.ru

Операция по использованию климатического оружия получила название «Попай» в честь мультипликационного персонажа-моряка. Разработка велась под руководством Госдепартамента и Министерства обороны США. Куратором стал советник президента Америки по науке и технологиям Дональд Хорниг.

Суть разработки и последующей ее операции состояла в том, чтобы использовать специальные химические реагенты, распылив их на облака над Вьетнамом в сезон дождей. А увеличенное в результате этих действий количество осадков должно негативно повлиять на инфраструктуру, которой пользовались вьетнамские партизаны, в первую очередь, дорог.

Химия на страже американских военных. /Фото: vk.com

Первый опыт применения климатического оружия оказался успешным ровно наполовину. Дело было так: в октябре 1966 года американские специалисты «накачали» дождевые облака, которые направлялись потоками ветра на территорию, занимаемую вьетнамскими войсками и партизанами, реагентом йодида серебра. И «боевой дождь» выпал.

Вот только военные химики, судя по всему, промахнулись с количеством реагента, поэтому облако с ним попросту не долетело до цели и выпало…прямо на головы американских спецназовцев. Объемы дождей оказались впечатляющими: по информации Novate.ru, за четыре часа выпало 23 сантиметра осадков. Солдаты отреагировали руганью по рации в сторону ученых, обрушивших на них эти ливни: именно так стало ясно, что в целом испытания прошли успешно.

Американцы случайно испытали боевые дожди на своих. /Фото: rt.com

Конкретно против вьетнамцев армия США использовала климатическое оружие 20 марта 1967 года. В общей сложности операция «Попай» продлилась чуть больше пяти лет — до 5 июля 1972 года. С марта про ноябрь — в сезон дождей — американские транспортные самолеты С-130 «Геркулес» распыляли на облако йодид серебра.

Осуществление операции, особенно на первых этапах, проходило беспрепятственно: никто попросту не понимал, чем конкретно занимались в облаках эти лайнеры, но ведь не бомбардировали, поэтому им и не препятствовали. За пять лет было использовано около 5,5 тысяч тонн йодида серебра.

Климатическое оружие успешно применялось в течение пяти лет. /Фото: warhead.su

Развертывание фронта экологической войны не могло не приобрести последствия. Обильные дожди размывали дороги в тропиках, которые играли огромную роль в поддержании боеспособности вьетнамских войск и партизанских отрядов, в том числе стратегически необходимую «тропу Хо Ши Мина». Кроме того, аномальными осадками были уничтожены урожаи в Лаосе и Социалистической Республики Вьетнам.

Однако природа не прощает такого небрежного отношения к ней. Осадков, выпавших под воздействием климатического оружия, оказалось слишком много — в августе 1971 года произошло наводнение, которое погребло под силой стихии больше 10% страны. Был уничтожен огромный объем собранного урожая, но еще страшнее оказались человеческие потери: по различным подсчетам, количество жертв наводнения превзошло 100 тысяч человек, однако точной цифры неизвестно до сих пор.

Использование климатического оружия привело к трагедии. /Фото: popmeh.ru

Американское правительство тут же попыталось откреститься от ответственности за вьетнамское бедствие. Пентагон и ученые-химики США настаивали на том, что причиной наводнения 1971 года было тропическое природное явление «Ла-Нинья», которое в районе Тихого океана действительно нередко вызывают цунами или засухи. Вот только в эту версию мало кто поверил, ведь во Вьетнаме этого явления ранее никогда не наблюдалось.

Но международное сообщество сделало правильные выводы из истории испытания климатического оружия США. В 1977 году, уже после прекращения боевых действий во Вьетнаме, в ООН была принята «Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду». Среди подписантов документа были и обе сверхдержавы — Америка и Советский Союз.

Климат-контроль мирового масштаба сегодня — всего лишь объект дискуссии у конспирологов. /Фото: vpk.name