В Киеве суд заочно арестовал Януковича по обвинению в «узурпации власти»

Остановить прослушивание
close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Суд Киева заочно арестовал на два месяца бывшего президента Украины Виктора Януковича по обвинению в «узурпации власти», пишет РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Виталия Сердюка.
Адвокат считает такое решение абсурдным, потому что Янукович не скрывает свое место жительства и направил десятки обращений в генпрокуратуру. Сердюк добавил, что защита обжалует решение суда. По его словам, имеется достаточно материалов, подтверждающих фальсификацию дела.
После революции в 2004 году на Украине установилась парламентско-президентская форма правления. Через шесть лет Янукович через Конституционный суд добился отмены поправки, что вернуло президентскую республику. Позже бывший президент был обвинен в узурпации власти.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Украина активизирует расследование дел чиновников Януковича
— Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане