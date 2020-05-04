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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/05/d6cf9fb55d2e23036387a165ee2963b6.jpg" alt="В Киеве суд заочно арестовал Януковича по обвинению в «узурпации власти»" />

Суд Киева заочно арестовал на два месяца бывшего президента Украины Виктора Януковича по обвинению в «узурпации власти», пишет РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Виталия Сердюка.

Адвокат считает такое решение абсурдным, потому что Янукович не скрывает свое место жительства и направил десятки обращений в генпрокуратуру. Сердюк добавил, что защита обжалует решение суда. По его словам, имеется достаточно материалов, подтверждающих фальсификацию дела.

После революции в 2004 году на Украине установилась парламентско-президентская форма правления. Через шесть лет Янукович через Конституционный суд добился отмены поправки, что вернуло президентскую республику. Позже бывший президент был обвинен в узурпации власти.

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