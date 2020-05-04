Россия ежедневно производит 470 тысяч респираторов

Остановить прослушивание
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Россия ежедневно производит больше 470 тысяч респираторов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
«На сегодняшний день общий объем уже составляет более 470 тысяч респираторов в сутки», — сказал Мантуров.
Министр добавил, что ожидает увеличения объемов производства.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мантуров: в регионы будут направлены 15,5 млн защитных масок
— Онищенко назвал предельные возможности медицинских масок
— Мантуров заявил о полном отсутствии дефицита масок и антисептиков в России