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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/05/5b0315d6846a542d32abc80036f4a56e.jpg" alt="Россия ежедневно производит 470 тысяч респираторов" />

Россия ежедневно производит больше 470 тысяч респираторов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

«На сегодняшний день общий объем уже составляет более 470 тысяч респираторов в сутки», — сказал Мантуров.

Министр добавил, что ожидает увеличения объемов производства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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