Пентагон обвинил Россию и Китай в использовании пандемии в своих интересах

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Пентагон обвинил Россию и Китай в использовании пандемии в своих интересах

Глава Пентагона Марк Эспер

Leah Millis/Reuters

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай используют пандемию коронавируса для продвижения собственных интересов, сообщает La Stampa.

По его словам, Россия оказала помощь Италии в борьбе с COVID-19, чтобы затем разругать Рим и его союзников, используя кампании дезинформации.

Эсперт также обвинил Китай в попытке инвестировать в стратегические отрасли промышленности и инфраструктуры других стран с целью влиять на обеспечение безопасности.

Так, он указал на возможное создание китайской компанией Huawei связи 5G, от поставок которой могут зависеть союзники США.

Ранее три итальянских региона: Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия попросили Россию о помощи в борьбе с коронавирусом.

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