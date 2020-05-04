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Валентин Огиренко/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/109/13026109/2020-03-04T151804Z_1289502777_RC23DF9FJASR_RTRMADP_3_UKRAINE-POLITICS-pic905-895x505-83417.jpg" alt="Рейтинг Зеленского упал в два раза за год президентства" /></p> <p>

Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал в два раза за год на посту. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, если бы Зеленский баллотировался в апреле 2020 года, за него проголосовали бы 42,6% избирателей. В то время как на выборах 2019 года он получил поддержку 73,22% граждан.

Согласно данным опроса, вторым в президентской гонке стал бы экс-президент Петр Порошенко, он бы набрал 14,9%, третьим — представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко (12,2%).

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