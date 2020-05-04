Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что есть доказательства того, что COVID-19 из Лаборатории Уханя. Также он добавил, что Китай имеет долгую историю заражения мира и долгую историю работы лабораторий, которые не соответствуют основным стандартам. Это не первый раз, когда мир подвергается воздействию вирусов в результате провала китайской лаборатории, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Президент Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что видел доказательства того, что коронавирус мог сбежать из Уханской вирусологической лаборатории и рассматривает вопрос о санкциях против Китая. В четверг офис Национального разведывательного управления объявил, что расследует, был ли вирус распространен дикими животными или он сбежал из лаборатории в Ухане. Есть две теории, которые связывают лабораторию Ухань с происхождением коронавируса . Первый говорит о том, что коронавирус был создан в рамках китайской программы исследований биологического оружия. Вирусологи определили, что это очень маловероятно. Вторая теория заключается в том, что COVID-19 действительно был предметом исследований на предприятии в Ухане, и авария в лаборатории вызвала случайную передачу вируса сотруднику, который затем распространил его в городе. Тем не менее, нет прямых или публичных доказательств в поддержку этой точки зрения.