Названы 5 продуктов, которые помогут при укусах комаров

Один из главных недостатков теплого времени года – укусы комаров. По мере повышения температуры воздуха в условиях достаточной влажности их появляются целые полчища.

Большинство укусов комаров безвредны, хотя определенные особи могут быть переносчиками таких тяжелых болезней, как малярия, лихорадка денге и другие.

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Существует научное объяснение того, почему комары кусаются. Так, ученые выяснили, что насекомые ориентируются по углекислому газу, который выдыхает человек. Также они летят на повышенную температуру тела.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Biology, самки комаров выбирают цели по запаху, а потом их глаза, словно микроскоп, показывают добычу. Затем непосредственно следует укус. Обычно после него остается небольшая припухлость и сильнейший зуд, раздражение.

Существуют, конечно, репелленты, которые могут защитить от атаки насекомых, также как и мази, способные устранить неприятные последствия. Если их под рукой не оказалось, эксперты издания Thehealthsite.com рекомендуют спасаться натуральными продуктами.

Алоэ вера творит чудеса в деле увлажнения кожи. Однако лист этого растения также поможет справиться с дискомфортом, возникшим после укуса комаров, ведь он обладает противовоспалительными свойствами. Все, что нужно сделать, это извлечь немного свежего геля алоэ вера из листка и нанести его на пораженный участок.

На помощь придет и такое растение, как базилик. В нем содержатся соединения, которые помогут устранить неприятные ощущения и избавят от зуда. Специалисты рекомендуют взять пару листиков базилика, проварить их в стакане воды несколько минут. Дать отвару остыть, а затем смазывать пораженное место ватным тампоном.

Немногие знают, но мед также может быть настоящим целителем при комариных укусах. Он обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Нанесите несколько капель меда на пораженный участок, и он мгновенно уменьшит воспаление.

Охлаждающий эффект кубиков льда приводит к мгновенному облегчению – раздражение уменьшается. Однако в чистом виде их использовать нельзя из-за риска повреждения кожи, в том числе обморожения. Рекомендуется завернуть несколько кубиков льда в ткань перед тем, как приложить к коже.

Одним из ключевых продуктов, который «разберется» с комариными укусами, может быть лук. Необходимо взять кусочек разрезанного лука и приложить его к месту укуса на несколько минут. Спустя несколько минут лук убрать, а участок кожи промыть водой.

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