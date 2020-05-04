Из Азии в США прилетели огромные шершни-убийцы

На территории США был обнаружен смертельный вид шершней огромного размера, которые прилетели из Азии. Такие насекомые могут стать причиной гибели целой популяции пчел. Кроме того, они очень опасные для людей, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Эксперты уверены в том, что шершней нужно как можно быстрее уничтожить, чтобы они никому не успели навредить. Крис Луни говорит о том, что данные насекомые могут убивать семьи пчел. Они откусывают им головы, а сами тела поедаются молодыми особями. Тед Макфолл, который является пчеловодом с огромным опытом, увидел на земле рядом со своими ульями огромное количество мертвых и обезглавленных пчел. Стоит отметить, что шершни-убийцы в Японии каждый год в среднем убивают примерно 50 человек. Королевы этих насекомых могут достигать 5 см в длину. Кроме того, данный вид шершней считается ядовитым. Они могут без проблем прокусить даже защитный костюм пчеловода. Специалисты планируют устанавливать на насекомых метки, чтобы узнать, где находятся их гнезда, чтобы одновременно уничтожить всю колонию. Обратить внимание стоит на то, что в яде азиатских шершней есть нейротоксин, который может убить человека. Для этого достаточно одного укуса. Также в жале присутствует 8 химических элементов, которые могут стать причиной аллергического шока.