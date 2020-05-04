Ученые рассказали, что нужно делать, чтобы не умереть от коронавируса

Во всем мире от коронавируса умерло уже больше 250 тысяч человек. Специалисты из США сделали очень интересный вывод во время исследования вируса. Для того, чтобы избежать осложнений и летального исхода, достаточно просто подавить вирус на ранней стадии заболевания, а не уделять все внимание укреплению иммунитета. Результаты исследования эксперты опубликовали в научном журнале Journal of Medical Virology.

Выяснилось, что если одновременно будут работать сразу две защитные системы организма, иммунитет будет слишком сильно перегружен. Сначала с вирусом борется врожденный иммунитет человека, а спустя пару дней начинает работать адаптивный. В случае с коронавирусом, борьба будет происходить намного медленнее. Это приводит к тому, что адаптивный иммунитет мешает врожденному выполнять свои функции. После этого возникает слишком сильная защитная реакция или иными словами цитокиновый шторм. В большинстве случаев подобное становится причиной летального исхода.

Специалисты считают, что если человек будет принимать иммуносупрессоры, то это затормозит адаптивный иммунитет и врожденный сможет быстрее победить опасный вирус.