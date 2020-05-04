Карантин в России могут продлить до конца мая

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что после майских праздников режим самоизоляции может быть продлен как минимум до конца месяца. Таким образом она высказалась о дальнейших перспективах в плане жизни российских граждан.

Продлят карантин в 2020 году в России или нет

Режим самоизоляции, введенный в большинстве российский регионов еще в первых числах апреля, может быть продлен до 1 июня. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам карантинные меры по коронавирусу могут быть продлены и после 11 мая, если в майские праздники россияне будут нарушать режим самоизоляции и это даст прирост заболеваемости.

«Если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А вот если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», — заявила Попова.

Не дожидаясь окончания праздников продлить карантинные меры, ужесточив ответственность за нарушение режима самоизоляции предложил и главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов. По словам специалиста игнорирование установленных властями ограничений в передвижении может привести к негативному развитию сценария и увеличению летальных случаев.

«Полагаю, что основная причина роста выявления инфицированных коронавирусом — увеличение количества ПЦР-тестов. Кроме того, идет развитие эпидемического процесса в регионах. Однако нельзя исключить и следствие недостаточной дисциплированности граждан. С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше», — сказал Бойцов.

Карантин в России, новости сегодня, 4 мая 2020

В России сохранят часть ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, до тех пор, пока не будут создана вакцина от болезни. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

По словам министра, ограничительные мероприятия будут сниматься поэтапно, при этом часть из них необходимо сохранять до появления медикаментозных мер профилактики распространения.

Михаил Мурашко отметил, что одного выхода на плато по заболеваемости коронавирусом недостаточно для снятия ограничительных мер. Необходимо выстроить систему, которая позволит избежать нового подъема заболеваемости. При этом глава Минздрава предупредил, что нельзя исключать возможности второй волны эпидемии коронавируса, если не будет создано популяционного иммунитета.

3 мая в России обновили антирекорд по COVID-19 — за сутки по стране выявлено более 10 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией. Всего в России общее число инфицированных выросло до 134 687 человек.