Бабкина продолжила лечение после выписки из больницы

Недавно исполнительницу, которую ранее госпитализировали с двусторонней пневмонией, отпустили продолжать курс лечения дома. При этом, в апреле Бабкина провела больше недели в медикаментозной коме, благодаря чему ее состояние стабилизировалось. Сейчас артистка восстанавливается после тяжелого заболевания.

Как себя чувствует Надежда Бабкина

Медики прописали певице принимать успокоительное и антидепрессанты. Артистка соблюдает строгий режим, а также выполняет все предписания врачей, чтобы как можно быстрее восстановиться и вернуться к работе.

Недавно Надежда Бабкина впервые обратилась к своим поклонникам после выписки из медучреждения. Она заявила, что ей удалось выжить благодаря своевременной помощи и высокому профессионализму российских врачей.

Известно, что Бабкина самостоятельно обратилась в клинику, когда домашнее лечение перестало помогать. Близким пришлось заплатить аванс в размере 300 тысяч рублей, чтобы артистку положили на обследование. Сутки пребывания в этом медицинском учреждении стоят 25 тысяч рублей.