Стало известно, как себя чувствует Михаил Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин, зараженный коронавирусом, чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей, сообщил журналистам его пресс-секретарь Борис Беляков. Таким образом появилась информация о текущем состоянии главы правительства.

Состояние здоровья Мишустина на сегодня, 4 мая

В правительстве России рассказали о самочувствии премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которому буквально на днях поставили диагноз коронавирусная инфекция.

По словам пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова, самочувствие Михаила Владимировича, в целом, нормальное. Он остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение.

Беляков подчеркнул, что премьер находится под присмотром врачей. Он в удаленном режиме работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону.

Беляков попутно уточнил, что правительство РФ работает в штатном режиме. Очередное заседание назначено на 7 мая.

Напомним, в четверг премьер-министр перешел на самоизоляцию из-за положительного результата теста на коронавирус. После этого Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова, который занимает должность первого вице-премьера, и.о. главы правительства.