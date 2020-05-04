Названы признаки, которые могут указывать на то, что человек болен коронавирусом

Ученые из Оксфордского университета после некоторого исследования все-таки выяснили некоторые признаки того, что человек может быть болен коронавирусом незаметно для него самого и окружающих.

Первый симптом – боль в животе. Разумеется, она может возникать по целому ряду причин, не связанных с Covid-19. Однако боль может появляться также при развитии пневмонии в нижних долях легких.

Второй признак – диарея. Её частое наличие констатировали китайские ученые. При анализе 204 больных у половины было расстройство желудка.

Также при коронавирусе может возникнуть такая проблема, как потеря обоняния. Это весьма распространенный симптом, о котором говорят все зарубежные специалисты. Связана проблема с определенными белками в носу, по которым «бьет» коронавирус. Как итог, нос перестает различать запахи.

И последний признак – конъюнктивит. При заражении появляется легкая форма этого заболевания. Глаза могут налиться кровью, жечь, чесаться, также в них может скопиться гной.