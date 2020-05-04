Ким Чен Ын всё это время мог скрываться с отрядом «Удовольствие», в котором две тысячи женщин

Отряд «Удовольствие» функционировал еще при дедушке Ким Чен Ына – Ким Чен Сене. Позже его расформировали, а в 2015 году вновь собрали. Согласно информации Sun, в 1970-х годах отбирались самые привлекательные девственницы. Их забирали со школ и заставляли удовлетворять прихоти лидеров страны.

Ким Ир Сен верил, что во время совокупления с девственницами он получает их жизненную силу. Власти объясняли родителям девочек, что их дети отправляются служить лидеру и что права голоса ни у кого нет.

Когда девочкам исполнялось 20 лет, они могли стать женами офицеров, так как были менее «пригодными» для удовлетворения желаний власти.

Восстановленный гарем включает 2000 девушек. Был ли Ким Чен Ын именно там, точно сказать нельзя.