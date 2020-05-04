Врач-дерматоонколог рассказал, как минимизировать риски заболеть раком кожи

Пандемия коронавируса в мире и в России продолжается. Большинство сознательных граждан соблюдают режим самоизоляции и выходят на улицу в случае крайней необходимости. Повезло тем, кто живет в загородном доме или на даче — можно наслаждаться свежим воздухом и весенним солнышком.

Когда коронавирус отступит и будут сняты основные ограничения, наслаждаться лучами светила смогут и все остальные. Главное, не перестараться и не подвергнуть себя риску развития рака кожи. Врач-дерматоонколог Дмитрий Бейнусов рассказал, как свести к минимуму шансы заболеть.

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Первое, что советует специалист — избегать солнечных ожогов.

При УФ-индексе 3 и выше (а его показывают почти все «погодные» приложения для смартфонов) доктор рекомендует не подставлять свое тело и лицо солнышку, а находиться в тени. При этом желательно облачиться в одежду, максимально закрывающую кожу, а также не забыть о кепке или о шляпе с широкими полями.

Глаза также должны быть защищены — очки надо выбирать такие, чтобы они не пропускали ультрафиолет. Открытые участки кожи Дмитрий Бейнусов советует обрабатывать защитным кремом с SPF 50.

«Никогда не ходите в солярий. Есть несколько крупных исследований, в которых доказан повышенный риск развития меланомы у тех, кто его регулярно посещает», — советует дерматоонколог.

Для снижения рисков он рекомендует ежегодно проходить осмотр всех образований на коже методом дерматоскопии. В идеале, цифровой.

«Если нет никакой, то осмотр «на глаз» у опытного специалиста — лучше, чем его отсутствие», — считает Бейнусов.

Он также обращает внимание на важность самоосмотра. Желательно делать это раз в полгода.

Если родинка меняет цвет, форму, размер или явно отличается от всех остальных на коже, медлить не стоит. В этом случае стоит записаться на прием к онкологу, дерматологу или дерматоонкологу.

В теплые весенние и летние дни, и не только, стоит быть особенно осторожным людям, у которых на теле свыше 100 родинок, больше 5 родинок размером 5 мм и более, а также светлокожим, рыжеволосым, а также голубоглазым и зеленоглазым.

Врач призывает соблюдать его рекомендации, чтобы шансы заболеть меланомой или другим видом рака кожи устремились к нулю.

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